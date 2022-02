BRIT Awards 2022, tutti i performer dell'evento di martedì 8 febbraio

Brit awards, nominati i Mäneskin

Cresce la curiosità per lo show che ogni anno regala momenti di grande spettacolo, tanta attesa anche per gli annunci dei vincitori, tra i candidati i Mäneskin (FOTO), ai nastri di partenza con ben due nomination: la prima nella categoria International Group e la seconda in quella International Song of the Year per il singolo I Wanna Be Your Slave.