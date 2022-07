Concerto sold out al Circo Massimo per Ultimo: per il cantautore romano oltre due ore di show Condividi

Per un "romano de Roma" come Ultimo, poche cose valgono quanto un concerto al Circo Massimo. Il cantante coronerà il suo sogno la sera di domenica 17 luglio, quando la grande arena nel cuore di Roma, dove secoli fa gareggiavano le bighe davanti agli imperatori, si riempirà di 70mila persone pronte a cantare tutti i successi del giovane figlio della Capitale. Questo traguardo, Ultimo stava per raggiungerlo già due anni fa ma la pandemia di coronavirus ha bloccato tutto, ha spento i teatri e staccato la spina alla musica. Oggi, finalmente, il cantante di Roma vede quell'obiettivo a un passo da sé, per la sua gioia e per quella dei tantissimi fan che sono pronti a omaggiarlo in una serata che si preannuncia indimenticabile. La scaletta del concerto di Ultimo a Roma sarà ricca di sorprese per le sue migliaia di fan.

Ultimo al Circo massimo: la scaletta approfondimento Canzoni estate 2022: le hit che si candidano al titolo di tormentone Nonostante la giovane età, Ultimo ha un repertorio già molto ampio e questo gli permette di offrire al suo pubblico due ore di concerto senza pause, che si arricchirà ulteriormente con i bis che, inevitabilmente, il pubblico chiede a ogni sua apparizione. La scaletta del concerto di Ultimo potrebbe subire variazioni rispetto ai concerti del cantante nelle altre città italiane. Per esempio, il cantautore romano potrebbe portare sul palco la sua Poesia per Roma, inno alla Città eterna, finora assente nelle altre date del tour italiano. Ecco, quindi, come potrebbe essere la scaletta di Roma, al netto di modifiche da parte di Ultimo: Buongiorno vita Dove il mare finisce Quei ragazzi Cascare nei tuoi occhi Il ballo delle incertezze Poesia senza veli Vieni nel mio cuore Niente Piccola stella Ipocondria Sul finale Medley: Non sapere mai dove si va / Supereroi / Il bambino che contava le stelle / Quella casa che avevamo in mente / L’unica forza che ho / Stasera / Peter Pan Colpa delle favole Rondini al guinzaglio Fateme cantà I tuoi particolari Pianeti Ti dedico il silenzio La stella più fragile dell’Universo Giusy Farfalla bianca Quel filo che ci unisce / Tutto questo sei tu 22 settembre Sogni appesi

Ultimo al Circo Massimo: info e biglietti approfondimento Ultimo è un artista...Solo in vetta che la vita la guarda com'è Il concerto di Ultimo al Circo Massimo è andato sold out già diverse settimane fa. Così com’era accaduto con lo show dei Maneskin dello scorso 9 luglio, anche per il cantautore romano i biglietti sono andati esauriti molto rapidamente. In pochi giorni ne sono stati venduti 70mila, capienza massima consentita per l’arena romana a due passi dal Colosseo. Al sold out ha contribuito il fatto che la data è stata riprogrammata, visto che lo scorso anno il concerto non si è potuto tenere. Ultimo si sarebbe dovuto esibire al Circo Massimo il 18 luglio 2021 ma a causa del Covid lo show è stato posticipato esattamente di un anno. Al momento, Ultimo è il più giovane cantante che ha avuto l’autorizzazione a esibirsi nella storica arena romana. Al Circo Massimo sono attesi fan da tutta Italia.