Ultimo in concerto a Modena, tutto quello che c'è da sapere

Giovedì 30 giugno il giovane cantautore porterà allo Stadio Braglia il suo tour Ultimo - Stadi 2022. Il concerto è sold out e, per garantire la sicurezza, sono state apportate delle modifiche alla viabilità

Dopo le date di Bibione, Firenze, Ancona, Torino e Napoli il tour Ultimo - Stadi 2022 approda a Modena giovedì 30 giugno, presso lo Stadio Braglia. Dalle ore 21:00 il cantautore porterà in scena le sue canzoni di maggiore successo, come Rondini al Guinzaglio e Il Ballo delle Incertezze, e presenterà al pubblico il suo ultimo album Solo, in cui sono stati inseriti anche i brani Niente e Buongiorno vita. I suoi concerti sono andati tutti sold out e, per ringraziare il pubblico del grande affetto dimostratogli, Ultimo ha pubblicato un post sul suo profilo ufficiale Instagram: “Vedo gente di ogni età… Mi state dimostrando che le canzoni non hanno età e possono essere un appiglio concreto. Spero di farvi arrivare quanto siete importanti voi che mi date fiducia.”