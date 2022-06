La scaletta del concerto di Ultimo a Modena

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Dopo una serie di rinvii a causa della pandemia da Covid-19, il tour Ultimo - Stadi 2022 ha iniziato con il botto il suo lungo percorso. Dalla data zero di Bibione, il 5 giugno scorso, gli show sono andati quasi tutti sold out, confermando il grande successo del giovane cantautore che, proprio grazie a questo tour, è il protagonista di un nuovo record. Ultimo, infatti, è l’artista italiano più giovane ad essersi esibito negli stadi. Una vera star in ascesa, ma con i piedi ben piantati a terra: dal 2019 Niccolò Moriconi (questo il suo vero nome) è ambasciatore UNICEF per la tutela e la promozione in tutto il mondo dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Parte del ricavato del suo Ultimo - Stadi 2022 sarà devoluto a sostegno di alcuni progetti in Mali, volti a combattere contro la malnutrizione e in favore delle vaccinazioni e della creazione di impianti idrici e di servizi igienico sanitari.

Nella tappa di questa sera, giovedì 30 giugno, allo Stadio Braglia di Modena, Ultimo si esibirà portando in scena alcune delle sue canzoni più famose, come Rondini al guinzaglio, e presenterà al pubblico il nuovo album, Solo, aprendo lo show con il brano Buongiorno vita.