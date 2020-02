I 30 migliori film d’azione

Da Trappola di cristallo a Mad Max: Fury Road, da Arma Letale a The Raid: ecco una scelta dei migliori film d'azione di sempre , quelli in cui non mancano mai emozioni, pugni, esplosioni, inseguimenti, adrenalina e tanto, tanto divertimento allo stato puro.

Se è vero che il cinema deve emozionare, allora i film d'azione sono un vero e proprio condensato di cinema. Pugni, esplosioni, inseguimenti, duelli all'ultimo sangue, acrobazie: gli ingredienti ci sono tutti. Nonostante questo, a torto alcuni vedono il cinema action come un genere di serie B, a mala pena degno di essere accomunato ad altre, più "serie" incarnazioni della settima arte.

Eppure, al di là dell'intento di intrattenere senza troppi pensieri, i film d'azione hanno tanto da dire, soprattutto a livello stilistico, visto che alcuni dei migliori action movies hanno rivoluzionato il modo di fare cinema.

Per questo motivo, abbiamo cercato di raccogliere i trenta migliori film d'azione di sempre (si tratta, ovviamente, di un punto di vista, aperto a critiche, discussioni e suggerimenti) e di rendere omaggio a un genere nel suo complesso. Siete pronti? Ecco la top 30!

LA CLASSIFICA DEI MIGLIORI FILM D'AZIONE

REGIA: Michael Bay

ATTORI: Will Smith, Martin Lawrence, Tea Leoni, Joe Pantoliano, Theresa Randle

Il modello tipico del buddy movie anni '80, trasposto un decennio più tardi. Ma la formula continua a funzionare grazie all'intesa tra Will Smith e Martin Lawrence. Opposti come da copione - uno donnaiolo e sopra le righe, l'altro classico uomo di famiglia - dovranno scambiarsi di ruolo per riuscire a risolvere un caso particolarmente spinoso.

29. Crank (2006)

REGIA: Neveldine/Taylor

CAST: Jason Statham, Amy Smart, Jose Pablo Cantillo, Carlos Sanz, Efren Ramirez

Un film in cui ogni scena è "oltre" e in cui l'azione è davvero fine a se stessa. L'unico (dichiarato) scopo è intrattenere un pubblico drogato di adrenalina. Del resto, l'adrenalina è anche il problema del protagonista Chev Chelios, un sicario della mala a cui un collega/rivale inietta una sostanza in grado di inibirne l'afflusso fino a fermare il cuore. La soluzione? Rimanere sempre, costantemente su di giri, e nel frattempo trovare un rimedio e vendicarsi di chi gli ha fatto questo. Jason Statham eroe non-stop.

28. The Rock (1996)

REGIA: Michael Bay

ATTORI: Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris, William Forsythe, David Morse, John Spencer

Dopo Bad Boys, Michael Bay si ripresenta nella classifica dei migliori film d'azione di sempre con una pellicola che mette insieme due veterani di Hollywood, ovvero Sean "il vero James Bond" Connery e Nicolas Cage. Qui il problema consiste in un generale dell'esercito americano che si improvvisa terrorista e decide di occupare l'isola/prigione di Alcatraz. La soluzione nell'inviare un ex agente segreto britannico in passato detenuto ed evaso dal celebre carcere, assieme a un esperto di chimica. Il risultato sono più di due ore di puro spasso cinematografico.

27. Mission Impossible Fallout, 2018

REGIA: Christopher McQuarrie

ATTORI: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Alec Baldwin, Henry Cavill, Angela Bassett, Vanessa Kirby, Michelle Monaghan, Simon Pegg, Sean Harris, Ving Rhames, Joey Ansah

Ethan Hunt si ritrova a dove completare la propria missione con in squadra un nuovo elemento, August Walker. Si tratta di un agente che la CIA gli ha imposto. Un energumeno cui riesce facile risolvere qualsiasi questione con la forza bruta. L’opposto di Hunt, che dovrà inoltre capire chi intende fare il doppio gioco. Il governo pensa sia proprio lui la talpa.

25. Fuga da New York, 1981

REGIA: John Carpenter

ATTORI: Kurt Russell, Lee Van Cleef, Ernest Borgnine, Donald Pleasence, Isaac Hayes, Season Hubley, Adrienne Barbeau, Harry Dean Stanton

La delinquenza negli Stati Uniti è fuori controllo. In questa realtà New York è stata trasformata in un carcere di massima sicurezza. Quando un commando terrorista fa precipitare l’aereo presidenziale all’interno del perimetro cittaidno, Jena Plissken viene spedito in quella fossa di violenti criminali per recuperarlo.

24. Point Break (1991)

REGIA: Kathryn Bigelow

ATTORI: Keanu Reeves, Patrick Swayze, Lori Petty, Gary Busey

Molto tempo prima di sbancare gli Oscar con The Hurt Locker, la regista statunitense Kathryn Bigelow aveva già confezionato una pellicola di enorme successo come Point Break, uno dei film più popolari degli anni '90 e la perfetta dimostrazione del fatto che anche le donne possono dire la loro in materia di cinema action. Keanu Reeves è Johnny Utah, ex quarterback e matricola dell'FBI che si ritrova a indagare sotto copertura sulla "banda degli ex Presidenti", una gang di surfisti-rapinatori capitanata dal carismatico Bodhi (Patrick Swayze), con cui stringe un profondo rapporto di amicizia.

23. Ong-Bak - Nato per combattere (2003)

REGIA: Prachya Pinkaew

ATTORI: Tony Jaa, Petchtai Wongkamlao, Pumwaree Yodkamol

Il film che ha reso il Muay Thai, l'arte marziale thailandese, popolare anche in Occidente. Un gruppo di malviventi ruba la testa di una statua del Buddha da un piccolo villaggio. Gli abitanti sono disperati, così un giovane esperto di arti marziali si offre volontario e parte alla volta della caotica Bangkok per recuperare il prezioso artefatto.

22. Triple Frontier, 2019

REGIA: J.C. Chandor

ATTORI: Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund, Pedro Pascal, Adria Arjona, Sheila Vand

Film ambientato nella tripla frontiera sudamericana. Un’area di confine tra Brasile, Paraguay e Argentina, dove sorge la villa di un noto trafficante. Cinque amici, ex militari, decidono di rapinarlo, così da ottenere la ricca pensione che il loro Paese non ha mai dato loro. Tanti gli imprevisti e i rischi, che metteranno sul filo del rasoio la loro amicizia e vita.

21. 1917, 2020

REGIA: Sam Mendes

ATTORI: George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Colin Firth, Benedict Cumberbatch

Due giovani caporali, grandi amici, vengono scelti per una missione a dir poco delicata. Dovranno attraversare il territorio nemico, così da consegnare un messaggio a un battaglione di 1600 uomini, tra i quali il fratello di uno dei due. La loro missione, se portata a termine, eviterà un vero e proprio massacro.

20. Commando (1985)

REGIA: Mark L. Lester

ATTORI: Arnold Schwarzenegger

Cinema action anni '80 allo stato puro, con Arnold Schwarzenegger nei panni (anzi, nei muscoli) del comandante John Matrix, che vive tranquillo sulle montagne con la figlia di 10 anni. Dei suoi ex commilitoni rapiscono la bambina e lo ricattano, chiedendogli di compiere un omicidio per conto di un dittatore sudamericano. Ma John non è tipo da lasciarsi minacciare, e così in versione "one man army" sfida tutto e tutti pur di recuperare la sua amata pargoletta.

19. Battle Royale (2000)

REGIA: Kinji Fukasaku

ATTORI: Takeshi Kitano, Tatsuya Fujiwara, Aki Maeda, Taro Yamamoto

Una delle pellicole giapponesi più conosciute (e discusse) all'estero, diventata prima un successone al botteghino in patria, poi un cult nel resto del mondo. In un prossimo futuro in cui la delinquenza giovanile è diventato un problema sociale, all'interno di un rivoluzionario programma educativo viene selezionata a caso una classe scolastica, i cui vari studenti vengono portati su un'isola sperduta. Qui, equipaggiati di armi estratte a sorte, dovranno uccidersi l'un l'altro finché non rimarrà un unico sopravvissuto. Tanta violenza e mai un attimo di noia. Indimenticabile Takeshi Kitano nel ruolo dello spietato professor Kitano.

18. I 3 dell'operazione drago (1973)

REGIA: Robert Clouse

ATTORI: Bruce Lee, Ahna Capri, John Saxon, Shih Kien, Jim Kelly, Robert Wall

L'ultimo film di Bruce Lee uscito mentre era ancora in vita. Qui la leggenda delle arti marziali è Lee, membro di un tempio Shaolin che viene avvicinato dai servizi segreti inglesi per indagare sui traffici illeciti di Mr. Han. Per farlo, decide di partecipare a un torneo di arti marziali che il criminale organizza ogni anno su un'isola di sua proprietà. Una delle più grandi pellicole di combattimento di sempre.

17. The Bourne Ultimatum (2007)

REGIA: Paul Greengrass

ATTORI: Matt Damon, Julia Stiles, David Strathairn, Joan Allen

Terzo capitolo nella saga cinematografica di Jason Bourne, che però più di tutti incarna lo spirito della serie tratta dai libri di Robert Ludlum. Lo smemorato ex agente della CIA interpretato da Jason Bourne continua a cercare di far luce sul suo passato prima del coinvolgimento nell'operazione Treadstone, ma nuovi avversari si mettono sulla sua strada. Intrighi, inseguimenti e un mistero da risolvere: tutto quel che serve per ottenere uno dei migliori film d'azione di sempre.

16. Atomica bionda, 2017

REGIA: David Leitch

ATTORI: Charlize Theron, James McAvoy, Sofia Boutella, John Goodman, Toby Jones, Eddie Marsan, Daniel Bernhardt, James Faulkner

É il 1989 e Charlize Theron è una spia dalle incredibili abilità, in missione a Berlino poco prima della caduta del muro. A un passo dalla Guerra Fredda, deve scoprire chi ha tradito un agente, collaborando con David, dell’intelligence locale, che potrebbe fare il doppio gioco. Non può fidarsi di nessuno, in un’incredibile corsa contro il tempo.

15. Revenge, 2017

REGIA: Coralie Fargeat

ATTORI: Matilda Lutz, Kevin Janssens, Vincent Colombe, Guillaume Bouchède, Jean-Louis Tribes

Jen è una giovane e splendida donna, condotta dal suo ricco amante in un rifugio nel deserto, dove pochi giorni dopo avrà inizio la sua tradizionale battuta di caccia. I suoi amici giungono però in anticipo, scoprendo i due. Mentre Richard è via, il suo amico Stan violenta Jen, che tenta la fuga e viene gettata dai tre giù da un burrone. Lei però non muore e dà il via a un’incredibile caccia all’uomo, puntando a ottenere la propria vendetta in ogni modo possibile.

14. Drive, 2011

REGIA: Nicolas Winding Refn

ATTORI: Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston, Albert Brooks, Oscar Isaac, Christina Hendricks, Ron Perlman

Ryan Gosling è un fenomenale stuntman e meccanico. Un pilota senza eguali, che presta il proprio talento come autista per rapine, così da arrotondare. La sua è una vita monotona, eccezion fatta per l’azione in strada. Tutto viene stravolto dall’incontro con Irene e suo figlio Benicio. I due vivono nel suo palazzo e attendono il ritorno a casa di Gabriel, compagno di Irene finito in carcere e pronto a ritornarci, dati gli affari che conduce. Pur di evitare sofferenze a Irene, decide di intervenire e provare a far guadagnare al suo uomo i soldi necessari per pagare i debiti con un boss locale. Le cose però non andranno come previsto, tutt’altro.

13. Hard Boiled (1992)

REGIA: John Woo

ATTORI: Chow Yun-fat, Tony Leung Chiu-wai, Philip Chan, Teresa Mo, Philip Kwok

L'ultimo film made in Hong Kong di John Woo, prima del temporaneo trasferimento a Hollywood. Protagonista è Tequila (interpretato da Chow Yun-fat), sergente di polizia che vede morire il suo partner durante una sparatoria con dei gangster. Lo sbirro si ritroverà però a fare coppia con Alan, un assassino della mala, che in realtà è un agente sotto copertura. Un action movie eccessivo e senza filtri. Insomma, un vero spasso.

12. Mission: Impossible (1996)

REGIA: Brian De Palma

ATTORI: Tom Cruise, Emmanuelle Beart, Jon Voight, Jean Reno, Kristin Scott Thomas, Vanessa Redgrave, Ving Rhames

Difficile scegliere quale capitolo della saga di Mission: Impossible meriti più degli altri di entrare nell'elenco dei migliori film action di sempre. Ma di sicuro, l'episodio iniziale diretto dal grandissimo Brain De Palma ha una marcia in più rispetto a tutti gli altri. Del resto si comincia col botto, con il veterano dell'IMF Jim Phelps e il suo team fatti fuori durante un'operazione per recuperare dei documenti scottanti. Unico sopravvissuto della divisione speciale della CIA sembra essere l'agente Ethan Hunt, che viene sospettato di essere una talpa e deve al contempo confutare le accuse e capire cosa ci sia dietro

REGIA: David Leitch

ATTORI: Dwayne Johnson, Jason Statham, Vanessa Kirby, Idris Elba, Eddie Marsan, Stephanie Vogt, Eiza González, Helen Mirren, Teresa Mahoney, Cliff Curtis, John Tui

10. Heat - La sfida (1995)

REGIA: Michael Mann

ATTORI: Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, Danny Trejo, Jon Voight, Tom Sizemore, Henry Rollins

Due giganti del cinema come Robert De Niro e Al Pacino faccia a faccia in questo impeccabile action thriller diretto da Michael Mann. Il primo è un rapinatore a fine carriera alle prese con l'organizzazione dell'ultimo, memorabile colpo. Il secondo è un poliziotto completamente dedito al suo lavoro, disposto a tutto pur di catturarlo. Ovviamente, la sfida sarà senza esclusione di colpi.

9. The Raid (2011)

REGIA: Gareth Evans

ATTORI: Iko Uwais, Donny Alamsyah, Ray Sahetapy, Yayan Ruhian, Joe Taslim

Assieme a Fury Road, un altro film che ha contribuito a ridefinire il concetto di cinema action, incastrando più sequenze di azione pura in una sola pellicola di quanto si pensava che fosse possibile. Coreografata in maniera incredibile, l'avventura indonesiana diretta dal gallese Gareth Evans vede una squadra d'elite della polizia di Giacarta fare irruzione nell'edificio-roccaforte di un signore del crimine. Si tratterà di un'impresa disperata, come sospetta sin dall'inizio il giovane ufficiale Rama. All'altezza dell'originale anche il sequel The Raid 2: Berandal.

8. John Wick 3, 2019

REGIA: Chad Stahelski

ATTORI: Keanu Reeves, Asia Kate Dillon, Halle Berry, Jason Mantzoukas, Ian McShane, Laurence Fishburne, Anjelica Huston, Mark Dacascos, Lance Reddick, Tiger Hu Chen

John Wick ha violato le regole del proprio mondo di assassini professionisti. Si ritrova dunque con una cospicua taglia sulla testa. Tutti sono sulle sue tracce, il che lo spinge fino a una figura al di sopra della Gran Tavola, organizzazione criminale che lo vuole morto. Ciò però non ferma i suoi sicari, che assaltano il Continental, braccando lui e Winston.

7. Predator (1987)

REGIA: John McTiernan

ATTORI: Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers, Sonny Landham, Jesse Ventura, Bill Duke, Elpidia Carrillo

L'anno prima di Trappola di cristallo, John McTiernan aveva già lasciato il segno con questo ibrido action-fantascientifico, che vede Arnold Schwarzenegger calarsi nei panni del maggiore Dutch Schaefer. A capo di una missione speciale nella giungla, il veterano vede i membri del suo team massacrati uno dopo l'altro, quando un misterioso alieno-guerriero precipitato nei dintorni si para sulla loro strada. A quel punto tra i due diventerà un duello all'ultimo sangue.

6. Rambo (1982)

REGIA: Ted Kotcheff

ATTORI: Sylvester Stallone, Richard Crenna, Brian Dennehy, Bill McKinney

La nascita di una leggenda. Sylvester Stallone, al lavoro anche sulla sceneggiatura, si cala anima e corpo nei panni del veterano del Vietnam John Rambo, scosso dagli orrori della guerra e una volta tornato in patria al centro di una spietata caccia all'uomo dopo che si è ribellato all'arresto da parte di un arrogante sceriffo. Un personaggio destinato a entrare nell'immaginario popolare e a tornare in una serie di sequel.

5. Arma letale (1987)

REGIA: Richard Donner

ATTORI: Mel Gibson, Danny Glover, Gary Busey, Tom Atkins, Darlene Love, Mitchell Ryan

Non solo uno dei migliori film action, ma anche il prototipo del buddy movie, a cui attingeranno decine di altre pellicole, come ad esempio il già citato Bad Boys con Will Smith e Martin Lawrence. Diretti da Richard Donner, qui sono Mel Gibson e Danny Glover a interpretare la coppia di sbirri formata da Martin Riggs e Roger Murtaugh, uno scapestrato e fuori controllo, l'altro più esperto e posato. Due opposti che però si bilanciano alla perfezione, dando del gran filo da torcere ai cattivi di turno.

4. Léon (1994)

REGIA: Luc Besson

ATTORI: Jean Reno, Natalie Portman, Gary Oldman, Danny Aiello

A un passo dal podio dei migliori film d'azione di sempre, la storia dell'amicizia tra il freddo (e socialmente impacciato) sicario Léon, interpretato col dovuto minimalismo da Jean Reno, e Mathilda, una ragazzina sua vicina di casa, la cui famiglia problematica è stata massacrata dal corrotto agente della DEA Norman Stansfield. Difficile immaginare una coppia peggio assortita, ma il risultato è spassoso e a tratti commovente. Il ritorno in grande del regista francese Luc Besson dopo Nikita e l'inizio della fortunata carriera di Natalie Portman.

3. Trappola di cristallo (1988)

REGIA: John McTiernan

ATTORI: Bruce Willis, Bonnie Bedelia, Alan Rickman, Paul Gleason

La pellicola che inaugura la saga di Die Hard e che introduce al grande pubblico il personaggio di John McClane, che ha regalato la fama a Bruce Willis. In trasferta a Los Angeles, il duro poliziotto newyorkese si trova con la moglie in un vertiginoso grattacielo, quando irrompono dei terroristi che prendono tutti gli astanti in ostaggio. Tutti meno John, ovviamente, che riesce a dar filo da torcere ai rapitori e a scoprire i loro veri piani.

2. Kill Bill: Volume 2

REGIA: Quentin Tarantino

ATTORI: Uma Thurman, David Carradine, Michael Madsen, Daryl Hannah

Beatrix Kiddo torna a narrare la propria storia, a caccia di Bill, il suo ex compagno e maestro, responsabile d’aver ucciso il suo futuro sposo e lasciata in chiesa per morta, ignorando il fatto che fosse incinta. La donna ricorda il suo allenamento con il letale Pai Mei, mentre si avvia verso altre due vittime, membri della banda di Bill, ultimo della sua lista. Al passo finale sarà però attesa da un’incredibile sorpresa.

REGIA: George Miller

ATTORI: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Hugh Keyas-Byrne, Rosie Huntington-Whiteley, Zoe Kravitz, Abbey Lee, Megan Gale

Quando l'ormai non proprio giovane regista australiano George Miller ha deciso di riprendere in mano la sua saga del guerriero della strada Mad Max, a decenni di distanza dalla trilogia che vedeva protagonista il suo connazionale Mel Gibson, nessuno avrebbe mai immaginato che il risultato sarebbe stato... beh, il miglior film d'azione mai girato. Due ore senza mai un attimo di tregua, spettacolari inseguimenti, un uso del ritmo e del montaggio rivoluzionari e un approccio estetico di rottura. Questa volta il ruolo di Max è affidato a Tom Hardy, ma a lasciare davvero il segno è Charlize Theron nei panni di Imperatrice Furiosa. Sei premi Oscar, purtroppo tutti "tecnici".