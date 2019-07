Esordio della regista e sceneggiatrice francese Coralie Fargeat che, con classe autoriale e intento provocatorio, dirige la bella Matilda Lutz in una storia di vendetta. Revenge ti aspetta martedì 25 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Collection . Non mancare!

Jen è la giovane amante di Richard, un uomo di successo che la porta con sé per un weekend di sesso e relax in una sontuosa villa in mezzo al deserto. Le cose prendono una piega inattesa quando due amici di Richard, Stan e Dimitri, si presentano con un paio di giorni d'anticipo per la battuta di caccia che avevano organizzato. Il gruppo trascorre la sera insieme e Stan è profondamente eccitato da Jen, che del resto lo provoca apertamente. Il giorno dopo, in assenza di Richard, Stan violenta Jen mentre Dimitri non fa niente per impedirlo. Al ritorno di Richard lei vuole giustizia ma lui le offre solo un lavoro a Vancouver e quando Jen minaccia di raccontare della loro tresca alla moglie di Richard, lui non ci vede più.

Se il primo atto è dedicato alla bellezza di Jen come oggetto del desiderio, l'attenzione si sposta poi sulla vendetta di lei. Revenge mette in scena il modo di reagire e lo spirito di sopravvivenza di una ragazza ferita nel corpo e nell'anima da chi pensava la amasse.