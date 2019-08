Fast & Furious - Hobbs & Shaw: trama, trailer, cast del film

Come combattere il gran caldo estivo se non all’interno di una sala cinematografica ben climatizzata, bevendo una bibita fresca e godendo dello spettacolo garantito di un film action con Dwayne Johnson e Jason Statham. È proprio quello che offre Fast & Furious: Hobbs & Shaw, tra i più attesi film in uscita ad agosto.

Si tratta del primo spin-off della celebre saga un tempo dedicata quasi esclusivamente ai motori, e che col tempo ha preso ben altra piega. Il rapporto tra Vin Diesel e The Rock ha avuto inizio sul set con il quinto capitolo della serie, deteriorandosi però nel tempo. L’ex wrestler ha dunque deciso di allontanarsi dal gruppo originario, creandosi una fetta del franchising tutta per sé. Hobbs & Shaw è soltanto l’inizio di un progetto ben più ampio, che mira a distanziarsi il più possibile da Fast & Furious, garantendosi un proprio pubblico affezionato.

Il trailer rende chiaro come si tratti di un film d’azione in grado di mescolare egregiamente momenti puramente comici ad altri sensazionalistici. Sul web è già iniziata la netta separazione tra fan, con i team Hobbs e Shaw, ovvero Johnson e Statham, che sul set sembrano avere un’ottima intesa.

Fast & Furious - Hobbs & Shaw: trama

Sia Dwayne Johnson che Jason Statham non sono dei nuovi arrivati nella saga di Fast & Furious. The Rock ha esordito ormai 10 anni fa, con il quinto capitolo, proseguendo fino all’ottavo. Negli ultimi due il pubblico ha potuto apprezzare anche il personaggio di Deckard Shaw, fratello maggiore di Owen, sconfitto e ferito gravemente nel sesto film.

Da nemico a compagno di squadra. Si tratta di una dinamica nota nel mondo di Fast & Furious, e in questo spin-off dovrà aiutare Hobbs ad avere la meglio su un soldato geneticamente modificato, in possesso di un virus che potrebbe distruggere metà della popolazione mondiale. Si tratta di Brixton, il cui volto è quello di Idris Elba. In questa incredibile corsa contro il tempo i due protagonisti saranno affiancati da un altro membro della famiglia Shaw, Hattie, sorella di Deckard e Owen, intrepretata da Vanessa Kirby.

Fast & Furious - Hobbs & Shaw: cast

Un cast decisamente ricco per questo primo spin-off, con Dwayne Johnson che ha lasciato intendere come i grandi nomi del genere action entreranno a far parte di questo universo narrativo a partire dal prossimo capitolo.

Protagonista assoluto è Hobbs, ovvero The Rock, ex wrestler celebre in tutto il mondo, che ha detto addio al ring per dedicarsi alla recitazione, con risultati eccellenti. È oggi uno dei volti principali della cinematografia di genere action, per non parlare dei cosiddetti disaster movie. Un colosso di origini samoane che non fa mistero del suo cuore tenero. Sa prendersi in giro e sul set la cosa è evidente, ma soprattutto tiene tantissimo alla cultura dei propri antenati. Ha infatti ambientato parte del film nella sua terra, mostrando come i guerrieri samoani possa dire la propria anche contro armi di ultima generazione. Il suo esordio al cinema è avvenuto nel 2001 con La mummia – Il ritorno, e da allora non si è mai fermato. Attualmente è al cinema anche con Una famiglia al tappeto, che racconta la reale storia di una celebre wrestler.

Al suo fianco vi è Jason Statham, ovvero Deckard Shaw. Anche la sua filmografia vanta un gran numero di pellicole e, come Johnson, ha un passato nel mondo dello sport. Statham era infatti un tuffatore e per 12 anni ha fatto parte della Nazionale inglese. Particolarmente legato a Guy Ritchie, regista dei suoi primi due film in assoluto, Lock & Stock e Snatch, di grande successo. La sua prima esperienza è avvenuta nel 1998 e da allora ha partecipato a circa 40 film, prendendo parte a vari progetti, come la saga de I mercenari, al fianco di Sylvester Stallone.

Il villain di questo film è Idris Elba, attore di fama internazionale, vincitore di un Golden Globe per la serie Luther, così come di uno Screen Actors Guild Award per il film Beasts of No Nation. Una lunga carriera la sua, iniziata in televisione nel 1994. Sul piccolo schermo è noto soprattutto per The Wire e Luther, due serie di grande successo. Sul grande schermo esordisce nel 1999, prendendo parte a Buffalo Soldiers nel 2001. Tanti i progetti di spessore, come American Gangsters e Mandela. Non mancano però i ruoli action, da RocknRolla a Pacific Rim.

Vanessa Kirby è la sorella di Shaw in questo film. È un’attrice britannica nata nel 1988, celebre per il ruolo della principessa Margaret in The Crown, acclamata serie televisiva, grazie alla quale ha ottenuto un Emmy e un Premio BAFTA. L’esordio al cinema è avvenuto nel 2010, e sul grande schermo ha preso parte a progetti come Questione di tempo, Everest e Mission Impossibie – Fallout.