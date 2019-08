Fast & Furious, tutti i film della saga

Nata nel 2001, Fast & Furious è rapidamente divenuta una delle saghe action più amate dal pubblico di tutto il mondo. Un mix esaltante di motori, muscoli e sentimenti. Due i protagonisti, Dominic Toretto e Brian O’Conner, interpretati da Vin Diesel e Paul Walker. La prematura dipartita di quest’ultimo ha duramente colpito il cast, che lo ha omaggiato nel settimo capitolo, incastrando nella trama un degno addio.

La sua assenza ha dato maggior spazio a Toretto, così come al personaggio di Hobbs, interpretato per quattro film da Dwayne Johnson. I rapporti con Vin Diesel hanno però portato The Rock a lasciare il filone principale della saga, inaugurandone uno tutto suo. È infatti in questi giorni al cinema Fast & Furious: Hobbs & Shaw, che lo vede affiancato da Jason Statham. Una pellicola che porta a nove i film della longeva saga:

Fast and Furious

2 Fast 2 Furious

The Fast and the Furious: Tokyo Drift

Fast & Furious – Solo parti originali

Fast & Furious 5

Fast & Furious 6

Fast & Furious 7

Fast & Furious 8

Fast & Furious: Hobbs & Shaw

Fast and Furious, 2000

Brian O’Conner è un agente della polizia di Los Angeles sotto copertura, incaricato di portare avanti delle indagini su una banda che organizza rapine con auto modificate. Entra così a far parte del mondo delle corse clandestine, puntando Dominic Toretto e la sua banda, che è anche la sua famiglia. Brian conquista la sua fiducia ma a complicare il tutto c’è Mia, sorella di Toretto, della quale l’agente si innamora. O’Conner inizia a comprendere le motivazioni alla base delle rapine, ma soprattutto si lascia affascinare dal loro stile di vita. Il confine tra i due mondi si farà dunque sempre più labile.

2 Fast 2 Furious, 2003

Nuova operazione sotto copertura per Brian O’Conner, stavolta affiancato da Roman Pearce, abile pilota e suo grande amico, arrestato anni prima proprio dalla polizia di Los Angeles, per la quale Brian lavorava. Entrano a far parte della squadra di Verone, ricercato dall’ONU, sulle cui tracce vi è già l’affascinante Monica Fuentes, interpretata da Eva Mendes, sotto copertura da ormai un anno. Una missione delicata, nella quale non mancheranno numerosi bolidi. Il film si concentra sulle vita di Brian dopo aver lasciato scappare Toretto.

The Fast and the Furious: Tokyo Drift, 2006

Sean Boswell è un giovane con la passione per i motori e le corse. Numerose le gare clandestine che lo hanno fatto finire nei guai. Dopo l’ultima però sua madre lo spedisce in Giappone da suo padre, a Tokyo. Si ritrova a essere emarginato da tutti a scuola, ma ben presto trova anche qui il modo di entrare nel mondo delle corse clandestine. Scoprirà così il drifting, ben distante dal suo stile di guida, ma soprattutto si metterà nei guai con la yakuza.

Fast & Furious – Solo parti originali, 2009

Brian O’Conner è tornato a far parte dell’FBI e ancora una volta viene selezionato per un lavoro sotto copertura. L’obiettivo è il trafficante Braga, con Dominic Toretto pronto ad affiancarlo in questa missione. Questi ha infatti un conto in sospeso da saldare, volendo vendicare la sua fidanzata, Letty, della cui morte è responsabile uno degli scagnozzi di Braga.

Fast & Furious 5, 2011

Brian è ormai un membro della famiglia di Dominic a tutti gli effetti. È al fianco di Mia Toretto ormai da tempo e tutti insieme si ritrovano a prendere ordini da un ricco affarista di Rio De Janeiro, Hernan Reyes. Questi intende recuperare un chip che contiene i dati di tutti i suoi traffici. I tre decidono di sfruttarlo per derubarlo ma hanno bisogno di un gruppo più ampio. Ecco dunque tornare sullo schermo alcuni personaggi secondari apparsi nei precedenti capitoli, pronti per un colpo da sogno.

Fast & Furious 6, 2013

L’agente Hobbs ha bisogno dell’aiuto di Dominic Toretto per sgominare la banda di Owen Shaw, coadiuvato da una temibile Letty, creduta morta da Dom, e che pare non ricordare nulla del suo passato. L’intero gruppo si trasferisce a Londra, pronto per una missione rischiosa in cambio di una fedina penale pulita.

Fast & Furious 7, 2015

Dopo aver chiuso il capitolo Owen Shaw, ferito gravemente, sgominando la sua banda, Dominic, Brian, Mia, Letty e il resto della gang ritiene di poter tornare alla vita di tutti i giorni. Il fratello maggiore di Shaw, Deckard, interpretato da Jason Statham, è però assetato di vendetta. Ha ucciso Han e ora vuole far fuori tutti gli altri.

Fast & Furious 8, 2017

A interrompere la vita serena di Dominic e Letty ci pensa Cipher, una terrorista spietata che riesce a portare Vin Diesel dalla sua parte. Michelle Rodriguez è costretta a contattare Dwayne Johnson, ovvero Hobbs, per provare a fare di tutto per riportare Dominic a casa. I due saranno costretti a chiedere l’aiuto di Deckard Shaw.

Fast & Furious: Hobbs & Shaw, 2019

Hobbs e Shaw si ritroveranno fianco a fianco per riuscire ad avere la meglio su Brixton, interpretato da Idris Elba. Questi ha subito delle modifiche che lo hanno reso un sovraumano, con i due che dovranno riuscire a sventare il suo piano. Intanto si va più a fondo nell’analisi della famiglia di Shaw, con la trama che vede coinvolte sua madre e sua sorella.