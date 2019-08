Fast & Furious - Hobbs & Shaw: il cast del film

David Leitch dirige lo spin-off della celebre saga action Fast & Furious. Si tratta di Hobbs & Shaw, con protagonisti Dwayne Johnson e Jason Statham. Una “strana coppia” in uscita al cinema l’8 agosto 2019.

Fast & Furious - Hobbs & Shaw: la trama

Dwayne Johnson torna nei panni di Luke Hobbs, personaggio particolarmente apprezzato dai fan di Fast & Furious. In questo spin-off viene affiancatao da Deckard Shaw, con il quale si è duramente scontrato nel settimo capitolo della saga. Sono un veterano del Diplomatic Security Service e un ex agente scelto dell’esercito inglese, costretti a porre da parte il proprio astio per fronteggiare un nemico comune.

Si tratta di Brixton, interpretato da Idris Elba, un anarchico geneticamente potenziato, che intende sprigionare un’arma biologica che potrebbe alterare il genere umano per sempre. Si tratta di un vero e proprio scontro tra titani, considerando come Brixton possa contare su una potenza che ha dell’incredibile, come evidenziato dallo spettacolare trailer del film.

Fast & Furious - Hobbs & Shaw: le curiosità

Il pubblico ha apprezzato fin da subito il personaggio di Hobbs, il che ha di certo favorito il progetto di uno spin-off. La motivazione alla base dell’allontamento di The Rock dal progetto originale di Fast & Furious è però senza dubbio il rapporto con Vin Diesel. I due si sono beccati nel corso degli ultimi anni, con la lavorazione all’ottavo capitolo della saga risultato alquanto difficoltoso. I due attori infatti non compaiono mai nella stessa inquadratura e le poche scene in coppia le hanno girato separatamente, trattandosi di inquadrature singole. Una crepa insanabile, che ha portato Dwayne Johnson ad ampliare l’universo narrativo, portando con sé Jason Statham.

Questo spin-off avrà però di certo un futuro, con David Leitch che ha già ampiamente spiegato di voler dare un’identità a questa saga, staccandola da Fast & Furious. I fan in sala dovranno restare ben seduti ai propri posti, come con i film Marvel, in attesa delle scene post-credit. Il regista ha infatti già in programma un nuovo capitolo e queste scene daranno degli indizi sul futuro team, come precisato da The Rock.

Fast & Furious - Hobbs & Shaw: il cast

Nuova avventura per Dwayne Johnson, che torna nei panni di Luke Hobbs. L’attore si è ormai da tempo lasciato alle spalle il mondo del wrestling, intraprendendo una brillante carriera cinematografica. Il suo esordio è avvenuto nel 2001 con La mummia – Il ritorno. Ha preso parte a 34 pellicole, collaborando a quattro capitoli di Fast & Furious, prima di dare il via al proprio spin-off, in sala ad agosto insieme con Una famiglia al tappeto.

Al fianco di The Rock c’è Jason Statham, anche lui già presente in passato nella saga action come Deckard Shaw. Inizia a interessarsi alla recitazione dopo alcuni spot pubblicitari, sfruttando sul set le proprie capacità atletiche. Dagli 11 ai 16 anni gioca a calcio, ritrovandosi al fianco di un altro futuro attore, Vinnie Jones, per poi divenire un tuffatore professionista, entrando a far parte della Nazionale inglese, di cui è stato membro per dodici anni. L’esordio al cinema è avvenuto nel 1998, con Lock & Stock – Pazzi scatenati. Ha collaborato con importanti registi, da Guy Ritchie a John Carpenter, fino a Sylvester Stallone. Una vera e propria icona dell’action moderno.

Idris Elba interpreta Brixton Lore in questo film, ultimo di una lunga lista, che affonda le radici nel 1999. Tante le pellicole di spessore cui ha preso parte, come Buffalo Soldiers, American Gangaster, Mandela e Beasts of No Nation. La sua carriera si è però ben sviluppata anche sul piccolo schermo, con The Wire e Luther che lo hanno reso un idolo del pubblico di massa. Come gli altri due colleghi, anche il suo mondo non ruota esclusivamente attorno alla recitazione. Idris Elba è infatti anche un apprezzato dj. Una passione che coltiva fin da giovanissimo, quando era solito esibirsi ai matrimoni.