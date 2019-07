I migliori film di Dwayne Johnson

Manca poco all’uscita al cinema di Fast & Furious - Hobbs & Shaw, prevista per l’8 agosto. Per l’occasione Sky Cinema Uno propone la maratona The Rock VS Jason Statham , dedicata ai due massimi protagonisti del film in uscita: Dwayne “The Rock” Johnson e Jason Statham, domenica 4 agosto a partire dalle 11.15. Continua a leggere e scopri i titoli in onda!

I titoli della maratona The Rock VS Jason Statham, in onda domenica 4 agosto a partire dalle 11.15, fino alla seconda serata, sono tra i migliori film dedicati ai due attori protagonisti di Fast & Furious - Hobbs e Shaw, in uscita al cinema l’8 agosto. I titoli sono i seguenti: In the Name of The King, Jumanji-Benvenuti nella giungla, Il tesoro dell’Amazzonia, Skyscraper, La rapina perfetta, Faster e Blitz. Di seguito trovate le trame dei film aventi come protagonista The Rock, insieme agli altri migliori titoli dell’attore.

Jumanji-Benvenuti nella giungla

Il primo film è Jumanji-Benvenuti nella giungla, sequel del campione d’incassi con Robin Williams. Nella pellicola compare The Rock, con Karen Gillan e Jack Black. Un gruppo di ragazzi liceali si ritrova improvvisamente catapultato in un misterioso videogioco: da questo momento, i quattro amici sono costretti ad affrontare pericolose avventure per sopravvivere ai pericoli della giungla.

Il tesoro dell’Amazzonia

Dwayne Johnson torna, poi, nell’avventura nella giungla brasiliana con Christopher Walken Il tesoro dell’Amazzonia. La storia racconta di Back, un cacciatore di taglie, che viene ingaggiato per recuperare Travis, un ragazzo scomparso in Brasile nel bel mezzo della Foresta Amazzonica.

Skyscraper

Skyscraper è l’infuocato action film con Neve Campbell e The Rock. Quest’ultimo interpreta Will Sawyer, ex agente dell’FBI e veterano di guerra che, per lavoro, valuta la sicurezza dei grattacieli. L’uomo, però, finisce nel mirino della polizia e dell’opinione pubblica come responsabile di un grave incendio.

Faster

In prima serata arriva Faster, con The Rock e Billy Bob Thornton. L’attore interpreta un uomo che, rilasciato dopo dieci anni di prigione, vuole vendicare la morte del fratello, cercando i criminali che lo hanno ucciso e incastrato.

La Mummia – Il ritorno

Il film è il sequel del famosissimo titolo del 1999, La Mummia. The Rock fa il suo debutto nei panni del Re Scorpione, di cui verrà prodotto successivamente uno spin-off. Le due mummie del primo episodio sono portate a Londra ma, contro le aspettative di tutti, riescono a resuscitare e cercano di rapire il figlio di Evelyn e di Rick. Inoltre, compare il Re Scorpione, intenzionato a conquistare il mondo capitanando un esercito di zombie.

Il Re Scorpione

Spin-off de La Mummia, la pellicola è ambientata nel 3000 a.C., nella città biblica di Gomorra. Un malvagio tiranno, Memnon, decide di prendere il totale controllo della regione compiendo un genocidio delle tribù nomadi insediate nel deserto. Le tribù, che da anni sono in lotta tra loro, decidono comunque di allearsi contro il comune nemico. Tra i soldati arruolati figura un leader carismatico, Mathayus.

Fast & Furious 5

Quinto capitolo della fortunata saga, il film è ambientato a Rio de Janeiro, dove l'ex truffatore Dom Torretto e l'ex poliziotto Brian O'Conner uniscono le proprie forze per combattere il comune nemico: un ricco uomo d'affari che vuole la morte di entrambi.

Inoltre, gli appuntamenti non finiscono qui: sabato 3 agosto su Premium Cinema Energy andrà in onda la maratona con i primi 7 capitoli della saga Fast & Furious, in onda dalle 11.45 circa.