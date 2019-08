I migliori film di Jason Statham

Manca poco all’uscita al cinema di Fast & Furious - Hobbs & Shaw , previsto per l’8 agosto. Per l’occasione Sky Cinema Uno propone la maratona The Rock VS Jason Statham , dedicata ai due massimi protagonisti del film in uscita: Dwayne “The Rock” Johnson e Jason Statham. L'appuntamento è domenica 4 agosto a partire dalle 11.15. Continua a leggere e scopri i titoli in onda!

I titoli della maratona The Rock VS Jason Statham, in onda domenica 4 agosto a partire dalle 11.15, fino alla seconda serata, sono tra i migliori film dedicati ai due attori protagonisti di Fast & Furious - Hobbs e Shaw, in uscita al cinema l’8 agosto. I titoli sono i seguenti: In the Name of The King, Jumanji-Benvenuti nella giungla, Il tesoro dell’Amazzonia, Skyscraper, La rapina perfetta, Faster e Blitz. Di seguito trovate le trame dei film aventi come protagonista Jason Statham, insieme agli altri migliori titoli dell’attore.

In the Name of the King

In the Name of the King vede Statham nei panni del protagonista. Si tratta di un fantasy tratto dal videogioco Dungeon Siege: la storia narra della vita di un semplice contadino che cambia improvvisamente quando, una banda di assassini, giunge al suo villaggio uccidendo suo figlio e rapendo la moglie. L’uomo, assetato di vendetta, parte all’inseguimento della banda.

La rapina perfetta

In La rapina perfetta torna Jason Statham. Il film è un action movie che ricostruisce la storica rapina del 1972 ai danni della Baker Street di Londra.

Blitz

La programmazione vede, inoltre, Jason Statham, protagonista dell’action movie Blitz, ambientato per le vie di Londra. Il protagonista, Tom Brant, si trova contro un serial killer che sta prendendo di mira gli uomini del suo dipartimento.

The Italian Job

Charlie e la sua banda, dopo aver rubato un enorme e prezioso tesoro in lingotti d’oro da un palazzo veneziano, giungono ad un’amara conclusione: tra di loro, c’è un traditore. Prima di dividersi il malloppo occorre, dunque, recuperarlo. Al gruppo si unisce Stella, abile scassinatrice, che aiuta Charlie e gli altri a scovare il traditore.

The Transporter

Frank Martin è un soldato delle forze speciali, specializzato nel trasporto di pacchi altamente segreti. Un giorno riceve denaro per portare una borsa molto grande a destinazione ma, col passare del tempo, inizia a sospettare che al suo interno ci sia una persona. I suoi sospetti si rivelano veri e, con l’aiuto della vittima, una ragazza cinese di nome Lai, proverà a fermare il traffico illegale di cinesi in territorio francese.

Fast & Furious 6

Il film è il sesto capitolo della saga, ed il primo in cui compare Statham. L’agente Hobbs è alle prese con un inseguimento: deve rintracciare un’organizzazione criminale composta da esperti piloti americani e, per incastrarli, chiederà alla squadra di Dom di batterli sulla strada.

Inoltre, gli appuntamenti non finiscono qui: sabato 3 agosto su Premium Cinema Energy andrà in onda la maratona con i primi 7 capitoli della saga Fast & Furious, in onda dalle 11.45 circa.