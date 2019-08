I migliori film di Idris Elba

Idris Elba è un celebre attore, sceneggiatore, produttore e regista britannico, nato a Londra il 6 settembre 1972. Il pubblico ha iniziato a conoscerlo sul piccolo schermo, grazie a serie televisive di grande successo come The Wire e Luther, con quest’ultima che gli ha consentito di vincere un Golden Globe. L’esordio al cinema è avvenuto nel 1999, con Belle maman, prendendo parte a 40 pellicole nel corso del tempo, come Fast & Furious: Hobbs & Shaw, che lo vede attualmente in sala. Ecco i suoi film migliori:

Buffalo Soldiers

American Gangster

RocknRolla

Pacific Rim

Mandela – La lunga strada verso la libertà

Beasts of No Nation

Buffalo Soldiers, 2001

Ray Elwood ha la possibilità di evitare alcuni anni di prigione prendendo parte al servizio militare. Si ritrova così in Germania, in una base militare nel 1989, con il muro di Berlino che traballa ma è ancora in piedi. Ray è un uomo di strada e sfrutta le sue capacità per portare a casa qualche guadagno extra, cimentandosi nel mercato nero e nel traffico di armi e droga. Quando un soldato viene però trovato morto per overdose, ha inizio un’inchiesta che metterà tutti nei guai.

American Gangster, 2007

Cast stellare, con Denzel Washington, Russel Crowe, Chiwetel Ejiofor, Josh Brolin e tanti altri. Il film è ambientato negli anni Settanta, mostrando l’ascesa di Frank Lucas, un tempo autista di uno dei boss della malavita di New York. Negli anni ha avuto modo di ascoltare, comprendendo come gestire gli affari del suo ex datore di lavoro. Ha un’idea geniale e mette in commercio una droga unica per qualità e prezzo. Una pellicola che mette in mostra il sogno americano, visto con lo sguardo di un criminale, nato dal nulla e arrivato in cima.

RocknRolla, 2008

Adrenalinico film diretto da Guy Ritchie, con Gerard Butler, Mark Strong e Tom Hardy, tra gli altri. Ci si ritrova nei bassifondi di Londra, dove il mercato immobiliare consente alla malavita di fare affari da sogno, più che con la droga. Chiunque voglia entrare nel business deve però fare i conti con un solo uomo, Lenny Cole, ultimo gangster della vecchia guardia. Questi dovrà fare i conti con la malavita dell’Est e soprattutto con il mondo criminale di Londra in assoluto subbuglio.

Pacific Rim, 2013

Il mondo è minacciato da creature provenienti da altre dimensioni, i Kaiju, che emergono dalle profondità dell’oceano. L’umanità soffre milioni di perdite di vite umane e infine reagisce con la creazione del programma Jaeger. Si tratta di incredibili robot guidati da uomini e donne, che per decenni hanno protetto la Terra. I Kaiju però diventano sempre più temibili e, mentre il governo tenta di annullare il progetto Jaeger, diventa chiaro come realizzare dei giganteschi muri non possa bastare. Sull’orlo dell’Apocalisse dunque il comandante Stacker guiderà i suoi soldati in una disperata missione, alla ricerca di un modo per porre fine alla minaccia per sempre.

Mandela – La lunga strada verso la libertà, 2013

Idris Elba si cala nei panni di Nelson Mandela, con il film che segue la vita di uno degli uomini più importanti della storia moderna, a partire dai suoi inizi come avvocato a Johannesburg. Col tempo la violenza dei bianchi aumenta e le misure dell’apartheid si fanno sempre più opprimenti. Mandela diventa così figura centrale della ribellione, subendo però una reclusione in carcere per 27 anni. Una volta fuori, non medita vendetta e punta a sconfiggere l’apartheid attraverso la politica, divenendo presidente del Sudafrica.

Beasts of No Nation, 2015

Il film è tratto dal celebre romanzo dell’autore nigeriano Uzodinma Iweala, che racconta la storia di Agu, un bambino soldato come purtroppo ve ne sono a migliaia. Strappato alla sua famiglia per imbracciare un fucile e combattere una guerra che non comprende fino in fondo.