Fast & Furious - Hobbs & Shaw: la trama del film

Dall’8 agosto sarà in sala il primo spin-off della celebre saga action Fast & Furious. Si tratta di Hobbs & Shaw, che vede come protagonisti Dwayne Johnson e Jason Statham. Entrambi i personaggi sono ben noti al pubblico, che ora avrà modo di appassionarsi a un nuovo filone della serie, del tutto autonomo rispetto a quello principale, che continuerà a vertere sulle avventure di Vin Diesel e della sua gang-famiglia. A dare il via alla creazione di questa costola separata di Fast & Furious pare sia stato il pessimo rapporto tra Johnson e Diesel. Le divergenze hanno condotto all’addio, dopo alcune dichiarazioni al veleno da ambo le parti. Intanto David Leitch, regista di Hobbs & Shaw, ha già spiegato di voler fare di questa linea narrativa un prodotto a sé.

Fast & Furious: Hobbs & Shaw, la trama

In questo stand-alone Dwayne Johnson e Jason Statham tornano l’uno al fianco dell’altro, dopo aver collaborato nell’ottavo capitolo della saga di Fast & Furious, impegnati nel recupero di Dominic Toretto. Stavolta il nemico da battere si chiama Brixton. Si tratta di un anarchico il cui corpo è stato modificato geneticamente e tecnologicamente. Un superuomo contro il quale non sembra esserci partita. Dovrà però essere fermato a tutti i costi, considerando come sia in possesso di un congegno che potrebbe alterare il genere umano per sempre.

Un primo capitolo utile anche per approfondire ulteriormente il personaggio di Deckard Shaw, anche attraverso la sua famiglia. Resta infatti da capire se in futuro si potrà rivedere suo fratello Owen. Intanto il pubblico ha avuto modo di conoscere sua madre, Magdalene Shaw, interpretata da Helen Mirren, così come sua sorella, Hattie, che fa il suo esordio nella storyline e ha il volto di Vanessa Kirby. Persone del tutto differenti tra loro, accomunate da un unico obiettivo, avere la meglio su Brixton, interpretato da Idris Elba.

Fast & Furious: Hobbs & Shaw, cosa sapere

Hobbs & Shaw è uno spin-off della longeva serie di Fast & Furious. Si potrebbe parlare di questo come di un nono film e, nonostante l'obiettivo sia quello di creare un primo capitolo, fruibile da tutti, è bene conoscere alcuni dettagli dei film precedenti, così da non arrivare impreparati in sala.

Luke Hobbs fa parte della saga da ormai quasi 10 anni, con il suo esordio in Fast & Furious 5. Al tempo riteneva che Dominic Toretto e la sua banda fossero responsabili dell'assassinio di alcune agenti della DEA. Mentre i protagonisti erano intenti a portare a segno un colpo da 100 milioni di dollari, ai danni di un criminale di livello internazionale, Hernan Reyes, dovevano restare alla larga anche dal colosso samoano del Diplomatic Security Service.

Nel sesto capitolo della saga Dwayne Johnson entra di diritto a far parte della banda. Decide infatti di assoldare Toretto e i suoi, così da portare a compimento un complesso piano, al termine del quale la fedina penale di Vin Diesel e della sua famiglia risulterà immacolata. In questa pellicola il nemico comune è Owen Shaw, fratello di Deckard, il quale cerca vendetta nel settimo film della serie, che svela inoltre come sia stato l’ex agente speciale inglese a uccidere Han al termine di Tokyo Drift. Jason Statham torna inoltre nell’ottavo capitolo, l’ultimo prima dello spin-off, aiutando i protagonisti a riportare a casa Dominic, alle prese con Cipher, una spietata terrorista.