John Wick 3 - Parabellum: la data di uscita in Italia

John Wick torna al cinema in Italia a partire dal 16 maggio 2019. Un appuntamento particolarmente atteso da tutti gli appassionati di Keanu Reeves, che ha nuovamente fatto centro accettando di prendere parte a un progetto eccezionale, con potenzialità enormi, che potrebbero condurlo, come pare, ad ampliare l’analisi dell’universo narrativo, soltanto in parte introdotto dai film, con una serie televisiva. Il pubblico si è infatti legato incredibilmente all’ambientazione, al punto da ipotizzare fin da subito un franchising. Non sono stati delusi, considerando la lavorazione a The Continental, serie spin-off, che però non vedrà coinvolti Keanu Reeves o Ian McShane. Alle spalle di questo pregevole prodotto, pronto a concludere il suo primo arco con la trilogia dedicata al personaggio di Wick, è Chad Stahelski. Stuntman ed esperto di arti marziali, noto per il suo ruolo come controfigura di Brandon Lee ne Il Corvo, film nel quale l’attore perse la vita drammaticamente, e per quello nella trilogia di Matrix, proprio come doppio di Keanu Reeves. I due sono tornati a collaborare in un action mozzafiato, in grado di realizzare scene esaltanti, riducendo i tagli al minimo e offrendo al pubblico qualcosa di reale, nei limiti del possibile. Si ha la percezione che quanto si stia ammirando sullo schermo sia il frutto di mesi di duro allenamento e non soltanto di un’ottima fase di post produzione. Una dedizione che ripaga, con il celebre sito di valutazioni cinematografiche, Rotten Tomatoes, che assegna al terzo capitolo, Parabellum, uno score iniziale del 98%.

John Wick 3 – Parabellum: trama

Parabellum conclude la trilogia di John Wick, portandoci a scavare ancora più a fondo nella storia personale del personaggio, nel suo passato e soprattutto in quell’universo parallelo di assassini su commissione che ha conquistato il mondo. Il secondo capitolo ha visto il temuto killer contravvenire a una delle poche regole del Continental. Ha versato del sangue al suo interno, pur sapendo essere una sorta di luogo sacro, dove chiunque è chiamato a riporre le proprie armi. L’ira e il desiderio di vendetta hanno però avuto la meglio su di lui. Un atto che lo ha condotto a essere “scomunicato”. Un ronin moderno che vive senza padrone, senza regole e, come se non bastasse, con una taglia milionaria sulla testa. I giochi sono aperti e gli sfidanti provengono da tutto il mondo. Tutti desiderano intascare la somma e forse ancor di più poter dire d’aver posto fine alla vita del leggendario “Baba Yaga”.

John Wick 3 – Parabellum, il cast del terzo episodio della saga

Tornano a far parte del cast, tra gli altri, Ian McShane e Laurence Fishburne, rispettivamente nei panni di Winston e Bowery King. Al cast si aggiungono inoltre due attrici di gran pregio come Anjelica Huston e Halle Berry. Sono 14 i milioni di dollari della taglia, con un esercito di assassini sulle sue tracce. Una fuga da New York forse più complessa di quella messa in atto da Jena Plissken.