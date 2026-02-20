Peter Greene, svelata la causa di morte dell'attore di Pulp Fiction

Svelata la causa di morte di Peter Greene , l’attore caratterista dei film Pulp Fiction di Quentin Tarantino e The Mask che era stato ritrovato senza vita il 12 dicembre 2025 all’età di 60 anni nel suo appartamento di New York. All’epoca, un vicino avrebbe chiamato il padrone di casa e la polizia per un controllo dopo aver sentito ininterrottamente per diversi giorni musica che proveniva dalla sua abitazione. Come riporta la rivista People, il 18 febbraio l’Ufficio del medico legale capo della città ha dichiarato che l’attore è morto accidentalmente per “una ferita da arma da fuoco all’ascella sinistra con lesione dell’arteria brachiale”. Dopo essere penetrato nell’ascella sinistra, il proiettile ha causato una grave emorragia e ha danneggiato l’arteria che irrorava il braccio, il gomito, l’avambraccio e la mano.

LA CARRIERA, DA PULP FICTION A THE MASK

Nato il 10 maggio 1965 a Montclair, nel New Jersey, l’attore Peter Greene si era formato presso lo studio di Lee Strasberg e aveva ottenuto il primo ruolo importante nel film indipendente Laws of Gravity (1992) con Edie Falco. Nel 1993, il regista Lodge Kerrigan l’aveva scelto come protagonista del thriller Clean, Sheaven, che l’aveva fatto notare da Quentin Tarantino. Greene si era poi specializzato nell’interpretazione di personaggi malvagi, in particolare nei ruoli della sadica guardia giurata Zed nel film Pulp Fiction del regista premio Oscar nel 1994, del gangster Dorian Tyrell nel film d’azione comico The Mask con Jim Carrey e Cameron Diaz sempre nello stesso anno e di Redfoot nel film I soliti sospetti di Bryan Singer nel 1995. “Nessuno ha interpretato un cattivo meglio di Peter”, ha dichiarato a NBC News il manager dell’attore, Gregg Edwards. “Ma aveva anche, sapete, un lato gentile che la maggior parte delle persone non ha mai visto, e un cuore grande come l’oro”. Nel corso della prolifica carriera, Greene era apparso in quasi 100 film e serie tv, comprese le pellicole Cuba Libre – La notte del giudizio (1993), Trappola sulle Montagne Rocciose (1995) con Steven Seagal, Hard Night (1998) con Ben Stiller, Da ladro a poliziotto (1999), Training Day (2001) con Denzel Washington ed Ethan Hawke, Oltre la legge (2010), City of Lies – L’ora della verità (2018) con Johnny Depp e Tesla (2020) con Ethan Hawke, e gli show For Life, Chicago PD, Hawaii Five-0, Justified, Life on Mars e The Black Donnellys. Aveva anche recitato nella serie spin-off di John Wick, The Continental con Mel Gibson. “Era uno dei migliori caratteristi del pianeta”, ha detto Edwards a Deadline. “Era un caro amico che ti avrebbe dato la camicia che indossava. Era amato e ci mancherà”. Il film drammatico di prossima uscita Clika includerà un’interpretazione postuma di Greene. Inoltre, “l’ultimo progetto di Peter è stato guidato dalla sua passione per la sensibilizzazione sulle morti globali causate dallo smantellamento dell'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale da parte dell'amministrazione”, ha dichiarato Edwards a People. “È stato co-produttore e uno dei narratori del documentario From the American People: The Withdrawal of USAID, insieme a Jason Alexander e a Kathleen Turner”. Dopo aver condiviso una raccolta fondi GoFundMe sul progetto, ha aggiunto: “Il modo migliore per onorarlo sarebbe aiutarlo a diffondere la notizia di ciò che sta accadendo”.