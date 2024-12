Denzel Washington compie 70 anni, 12 curiosità sulla star

Da Il rapporto Pelican ad American Gangster, da Il collezionista di ossa a The Equalizer, Denzel Washington è diventato, negli anni, uno dei volti più famosi e apprezzati di Hollywood. Oggi, 28 dicembre 2024, l’attore originario di Mount Vernon compie 70 anni. E per celebrarlo, ecco 12 curiosità su di lui che forse non sapevate.

Il primo lavoro da un barbiere

A soli 11 anni, Denzel Washington lavorava, quando non era occupato con la scuola, presso un barbiere, dove si occupava di spazzare il pavimento. All'Oprah Winfrey Show, ricordando quel periodo, l'attore ha spiegato: "Imparai molto sull'arte della recitazione in quel frangente. Perché i bugiardi migliori si trovano dal barbiere".

Medicina, giornalismo e solo dopo la recitazione

Denzel Washington aveva iniziato i suoi studi universitari in medicina, per poi capire che quella non era la sua strada. Ha quindi optato per il giornalismo, materia in cui si è laureato alla Fordham University di New York. Ma proprio durante gli anni all’università si è anche avvicinato al teatro e si è innamorato della recitazione, tanto da iscriversi all'American Conservatory Theater di San Francisco. Il primo ruolo di rilievo arriva nel 1997, nel film tv Wilma di Bud Greenspan, sulla vita dell'atleta afroamericana Wilma Rudolph. Farà però il salto di qualità con l'interpretazione del dottor Philip Chandler della serie A cuore aperto. Il debutto cinematografico arriva nel 1981, con Il pollo si mangia con le mani.

Ha tre dottorati onorari

Restando nell'ambito scolastico, a maggio del 2007 l'attore ha ricevuto un dottorato onorario in discipline umanistiche dal Morehouse College. Inoltre, ha ricevuto un dottorato onorario dalla sua alma mater, la Fordham University, nel 1991, e un altro dottorato onorario in arti dall'Università della Pennsylvania, nel 2011.

La fede religiosa e la licenza da ministro religioso

Il padre era un pastore pentecostale e Denzel è molto credente. Di recente ad Esquire, parlando della sua fede, ha detto: "Le cose che dicevo su Dio quando ero ragazzino, semplicemente recitandole in chiesa insieme a tutti gli altri, ora le so. Dio è reale. Dio è amore. Dio è l'unica via. Dio è la vera via. Dio benedice". E ha aggiunto: "Adesso sono libero. Non è di moda. Non è sexy. Ma questo non significa che la gente a Hollywood non ci creda". Il 21 dicembre 2024 Washington è stato battezzato presso il City’s Kelly Temple di New York, chiesa che aveva già frequentato quando era bambino. Contestualmente ha ricevuto la licenza di ministro religioso, culmine del suo percorso verso una spiritualità sempre più affermata.

Sobrio da 10 anni

L'attore ha avuto un passato di dipendenza dall'alcol, ma è sobrio da 10 anni, come ha raccontato lui stesso di recente a Esquire. Tutto era cominciato con la sua passione per il vino: nel 1999, lui e la moglie Pauletta hanno infatti costruito nella loro casa una cantina con oltre 10 mila bottiglie. washington ha anche spiegato di aver bevuto due bottiglie al giorno per 15 anni, smettendo solo durante i periodi di preparazione per i film. "Mi ingannavo dicendomi che non fosse un problema", ha ricordato. Oggi però è sobrio e si sente molto meglio. E una parte di questa rinascita va a Lenny Kravitz, suo caro amico, che gli ha presentato il coach che lo ha aiutato a ritrovare la sobrietà.