The Legend of Zelda, le prime foto del live-action

Nintendo ha pubblicato le prime immagini degli attori Bo Bragason e Benjamin Evan Ainsworth nei panni della Principessa Zelda e Link nell'adattamento cinematografico dell’omonimo videogioco
Nintendo ha pubblicato le prime immagini del film live-action The Legend of Zelda, l’adattamento cinematografico dell’omonimo videogioco. Lunedì 17 novembre, sull’app Nintendo Today, l'attrice Bo Bragason e l'attore Benjamin Evan Ainsworth, che interpretano rispettivamente la magica Principessa Zelda e lo spadaccino Link, sono in piedi e in costume in un rigoglioso campo verde, la prima con arco e freccia, ed entrambi con le caratteristiche orecchie Hylian. Il regista Wes Ball (Il regno del pianeta delle scimmie e Maze Runner – Il labirinto) dirige la pellicola, che uscirà nei cinema il 7 maggio 2027. "Sarà fantastico", aveva promesso a Entertainment Weekly il cineasta. “Tutta la mia vita mi ha portato a questo momento. Sono cresciuto con Zelda ed è la proprietà più importante, credo, una proprietà intellettuale inesplorata, se vogliamo. Quindi stiamo lavorando sodo per fare qualcosa. Non ci stiamo impegnando solo perché possiamo. Vogliamo creare qualcosa di veramente speciale”. Ball sognava da tempo di portare sul grande schermo The Legend of Zelda, più precisamente dal 2010, dopo aver visto Avatar di James Cameron e aver dichiarato la propria intenzione sull’allora Twitter. “Mi ero dimenticato di averlo fatto. Qualcuno l’ha riesumato e l’ha pubblicato. Ho pensato, oh sì, fantastico, ha senso. James Cameron è uno degli uomini che ammiro in termini di cinema. È capace di realizzare grandi, giganteschi spettacoli, ma riesce anche a fondare le sue storie in un modo che è molto comprensibile per un vasto pubblico”, aveva ricordato il regista.
I PROTAGONISTI
In estate il produttore Shigeru Miyamoto di Nintendo aveva rivelato il cast del film: “Sono lieto di annunciare che per il film live-action di The Legend of Zelda, Zelda sarà interpretata da Bo Bragason-san e Link da Benjamin Evan Ainsworth-san. Non vedo l’ora di vederli entrambi sul grande schermo”. L’attrice inglese Bo Bragason ha recitato sia nelle serie tv Three Girls di BBC One, Nell – Rinnegata di Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) e The Jetty, sia nella commedia sui vampiri La famiglia Radley di Euros Lyn. L’attore britannico Benjamin Evan Ainsworth ha invece prestato la voce a Pinocchio nell’omonimo live-action di Robert Zemeckis, ha interpretato il personaggio di Miles nella serie tv Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) The Haunting of Bly Manore e ha recitato sia nella serie tv comica canadese Son of a Critch, sia in un episodio della serie tv The Sandman di Netflix.
Approfondimento
A Very Jonas Christmas Movie, il film natalizio coi Jonas Brothers
I VIDEOGIOCHI
La serie di videogiochi di avventure fantastiche The Legend of Zelda è stata creata nel 1986 da Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka per il Nintendo Entertainment System e ha venduto oltre 150 milioni di copie in tutto il mondo. Il successo degli oltre 25 videogiochi ha anche ispirato l’uscita di manga e di una serie animata. Il malvagio mostro Ganondorf, che intende impossessarsi di un mistico oggetto chiamato Triforza, semina il terrore per le lande di Hyrule, che invade con orde di creature e mostri. Inoltre, prende in ostaggio la Principessa Zelda, erede al trono del regno. L’eroe eletto dalle dee Link, che brandisce la famosa Spada Suprema, contrasta però le malefatte del nemico.
Approfondimento
Cime Tempestose, il trailer del film con Margot Robbie e Jacob Elordi
Netflix - Eagle Pictures - Walt Disney Company - Netflix (tutto via Webphoto)
23 film da vedere in streaming a novembre 2025. FOTO
Pellicole drammatiche e d'azione si mescolano a film per tutta la famiglia e alle prime commedie romantiche, perfette per iniziare con gioia la stagione delle festività di fine anno, nei cataloghi dei titoli disponibili in streaming e on demand. Film originali e prime visioni, provenienti direttamente dalla sala, da rivedere e da scoprire comodamente a casa sulle piattaforme più popolari A cura di Vittoria Romagnuolo