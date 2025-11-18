The Legend of Zelda, le prime foto del live-action

Nintendo ha pubblicato le prime immagini del film live-action The Legend of Zelda, l’adattamento cinematografico dell’omonimo videogioco. Lunedì 17 novembre, sull’app Nintendo Today, l'attrice Bo Bragason e l'attore Benjamin Evan Ainsworth, che interpretano rispettivamente la magica Principessa Zelda e lo spadaccino Link, sono in piedi e in costume in un rigoglioso campo verde, la prima con arco e freccia, ed entrambi con le caratteristiche orecchie Hylian. Il regista Wes Ball (Il regno del pianeta delle scimmie e Maze Runner – Il labirinto) dirige la pellicola, che uscirà nei cinema il 7 maggio 2027. "Sarà fantastico", aveva promesso a Entertainment Weekly il cineasta. “Tutta la mia vita mi ha portato a questo momento. Sono cresciuto con Zelda ed è la proprietà più importante, credo, una proprietà intellettuale inesplorata, se vogliamo. Quindi stiamo lavorando sodo per fare qualcosa. Non ci stiamo impegnando solo perché possiamo. Vogliamo creare qualcosa di veramente speciale”. Ball sognava da tempo di portare sul grande schermo The Legend of Zelda, più precisamente dal 2010, dopo aver visto Avatar di James Cameron e aver dichiarato la propria intenzione sull’allora Twitter. “Mi ero dimenticato di averlo fatto. Qualcuno l’ha riesumato e l’ha pubblicato. Ho pensato, oh sì, fantastico, ha senso. James Cameron è uno degli uomini che ammiro in termini di cinema. È capace di realizzare grandi, giganteschi spettacoli, ma riesce anche a fondare le sue storie in un modo che è molto comprensibile per un vasto pubblico”, aveva ricordato il regista.