The Sandman, cosa sapere sulla seconda e ultima stagione della serie

Nel corso della produzione, erano stati inizialmente comunicati sei titoli, ma ora l’intera lista è stata resa nota. La seconda stagione della serie televisiva The Sandman sarà composta da dodici episodi, di cui l’ultimo rappresenta un’aggiunta speciale. Ecco i titoli annunciati da Netflix, nella versione originale:



1 “Season of Mists”

2 “The Ruler of Hell”

3 “More Devils Than Vast Hell Can Hold”

4 “Brief Lives”

5 “The Song of Orpheus”

6 “Family Blood”

7 “Time and Night”

8 “Fuel For The Fire”

9 “The Kindly Ones”

10 “Long Live the King”

11 “A Tale of Graceful Ends”

12 Episodio bonus: “Death: The High Cost of Living”

Il percorso narrativo si prospetta articolato, con episodi capaci di intrecciare linee temporali, tematiche filosofiche e riferimenti mitologici già noti ai lettori dell’opera originale.