The Sandman, la seconda stagione sarà l'ultima

La decisione non c'entra con le accuse di molestie sessuali mosse nei confronti di Neil Gaiman. Già dopo la stagione di debutto, gli addetti ai lavori sapevano che non si sarebbe andati oltre il secondo ciclo di episodi

La serie tv The Sandman si concluderà con la seconda stagione, di prossima uscita. Una stagione, questa, che si è fatta attendere a lungo: la prima ha debuttato infatti nell'agosto 2022, e non è stata rinnovata da Netflix fino a novembre di quell'anno. Peraltro, la società di streaming aveva preferito definirla "una continuazione del mondo di The Sandman", anziché una vera e propria stagione due.

Una decisione già scritta

Che The Sandman non potesse continuare a lungo, era chiaro fin dai suoi esordi. Al centro della trama, infatti, vi è la storia di Dream. E gli showrunner, al termine della prima stagione, sapevano di poter trarre dal fumetto abbastanza materiale per pochi altri episodi. "Siamo estremamente grati a Netflix per aver riunito di nuovo il team e per averci dato il tempo e le risorse per realizzare un adattamento fedele, che speriamo sorprenderà e delizierà i fedeli lettori dei fumetti e i fan del nostro show", ha commentato il produttore Allan Heinberg.

Cosa sappiamo su The Sandman 2

La seconda stagione di The Sandman si concentrerà sugli eventi degli archi narrativi intitolati Stagione delle nebbie e Vite Brevi, e seguirà dunque la storia di Morfeo. Sarà una stagione ricca di nuovi personaggi, con gli spettatori che faranno conoscenza con gli altri Eterni, fratelli e sorelle di Morfeo, e con un gran numero di divinità di numerosi Pantheon.