Good Omens, Neil Gaiman lascia la serie con un episodio da 90 minuti

La serie tv vede Michael Sheen nei panni di Aziraphale, un angelo esigente e commerciante di libri rari, mentre David Tennant interpreta il demone Crowley. Nel cast dello show, basato su un romanzo del 1990 di Terry Pratchett, vi sono anche Jon Hamm, Miranda Richardson e Frances McDormand. La serie era stata rinnovata per la sua terza e ultima stagione lo scorso anno . Gaiman era coinvolto in qualità di scrittore, showrunner e produttore esecutivo. Ed era una figura di spicco del progetto, soprattutto dopo l'addio dello showrunner Douglas Mackinnon.

La pre-produzione di Good Omens 3 è stata interrotta dopo la pubblicazione, da parte di Tortoise Media, di Master: the Allegations Against Neil Gaiman, un podcast in cui due donne, con cui Gaiman aveva avuto una relazione, lo hanno accusato di violenza sessuale . Da allora, altre due si sono fatte avanti, sebbene Gaiman neghi ogni accusa. Lo scrittore e giornalista, in attesa che il processo cominci, ha però deciso di farsi da parte, in modo che Good Omens possa avere una degna conclusione.

Neil Gaiman ha contribuito alla scrittura del finale della serie, ma non lavorerà alla produzione. E non sarà più coinvolta nemmeno la sua società di produzione, la Blank Corporation.

Le accuse a Neil Gaiman

Neil Gaiman, autore di bestseller il cui lavoro include la serie di fumetti The Sandman, ha negato le accuse di violenza sessuale mosse da due donne con cui in passato ha avuto una relazione. Tali accuse sono emerse nel corso del podcast in quattro parti Tortoise Master: the Allegations Against Neil Gaiman, in cui le donne hanno denunciato episodi di "sesso violento e degradante, non sempre consensuale".

Una delle donne, una 23enne di nome Scarlett, era la tata di suo figlio. Gaiman l'avrebbe aggredita nel febbraio 2022, poche ore dopo il loro primo incontro, mentre si trovava nella vasca da bagno della sua casa in Nuova Zelanda. Diversa, invece, la versione dello scrittore, secondo cui lui e la donna si sarebbero "coccolati e baciati in modo consensuale", nel corso di una relazione durata tre settimane. Secondo Scarlett, però, durante la loro storia Gaiman era sessualmente violento, e le avrebbe perfino fatto perdere conoscenza. "Quando gli ho chiesto di smetterla, ha riso e ha detto che dovevo essere punita, così ha usato la sua cintura su di me", ha raccontato nel podcast.

La seconda donna, che si fa chiamare K, aveva 18 anni quando lo incontrò per la prima volta nel 2003 nel corso di un evento Florida. Sostiene che iniziarono una relazione sentimentale quando lei aveva 20 anni e lui circa quarantacinque. Mentre erano insieme, sostiene di essere stata sottoposta a un sesso violento e doloroso che non voleva né apprezzava. Gaiman l'avrebbe costretta ad un rapporto sessuale mentre era affetta da un'infezione del tratto urinario, provocandole un fortissimo dolore.

Gaiman ha negato le accuse di entrambe le donne, dicendosi profondamente turbato.