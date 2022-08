The Sandman, serie tv e film tratte dalle opere di Neil Gaiman

7/9 ©Webphoto

Stardust. Tratto dall'omonimo romanzo di Gaiman, Stardust è un film fantasy del 2007 sceneggiato e diretto da Matthew Vaughn. Tristan (Charlie Cox) è un giovane che vive nel villaggio di Stormhold. Nel tentativo di conquistare il cuore di Victoria (Sienna Miller), si mette in viaggio per recuperare una stella cadente. Ma la stella ha le fattezze di una splendida ragazza, Yvaine (Claire Danes), che è stata colpita dal topazio lanciato dal re morente per dare il via la sfida per la sua successione. Su Netflix, visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick

Sandman, il fumetto da cui è tratta la serie Netflix