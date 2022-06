Neil Patrick Harris sarà il più grande nemico di sempre del Doctor Who

Tutti (o quasi) associamo il volto di Neil Patrick Harris al suo iconico personaggio di Barney Stinson nella serie How I Met Your Mother. L’attore, comico e doppiatore statunitense ha, in realtà, molti ruoli all’attivo: è stato, per esempio, uno dei protagonisti della serie tv Doogie Howser e ha interpretato il Conte Olaf in Una serie di sfortunati eventi. Adesso per Harris è arrivato il momento di cimentarsi nel villain che darà filo da torcere a Doctor Who nello speciale della serie sci-fi della BBC. Quest’ultima ha condiviso la prima foto ufficiale dell’attore nelle vesti del cattivo, in cui indossa un grembiule di altri tempi e un papillon a pois. In una delle tasche del grembiule sembra esserci una pinza. Per ora la grande emittente televisiva non ha ancora svelato nessun dettaglio al riguardo. Lo showrunner Russell T Davies ha destato molta curiosità nei fan del genere, definendo il villain di Neil Patrick Harris come il “più grande nemico con cui Doctor Who abbia mai avuto a che fare.”