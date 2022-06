Doctor Who, il villain dei fumetti Beep the Meep debutterà in tv

Tra nuovi nomi del cast e grandi ritorni, la 14esima stagione di Doctor Who – che festeggia per altro i 60 anni dalla sua prima messa in onda – porterà sul piccolo schermo uno dei villain più iconici della sua comics saga: il cattivo roditore Beep the Meep. È attesa per scoprire quale attore presterà voce e “volto” al nuovo personaggio Condividi

Secondo le prime indiscrezioni rilasciate dalla rivista Daily Mail, tante saranno le novità per la 14esima stagione in arrivo nel 2023 che segnerà peraltro il 60esimo anniversario dal primo episodio nel '63, con il ritorno di David Tennant nei panni di Time Lord e il debutto sul piccolo schermo del villain Beep the Meep, tra gli antagonisti più amati dai fan del fumetto.

Chi è Beep The Meep il nuovo personaggio di Doctor Who approfondimento Doctor Who, il quattordicesimo dottore sarà Ncuti Gatwa Farà il suo debutto in concomitanza con il ritorno dell’attore David Tennant nei panni di Time Lord per il 60esimo anniversario della trasposizione cinematografica di Doctor Who, Beep The Meep uno degli antagonisti più amati dell’intera comics saga. Nonostante non si sappia ancora quale attore presterà voce e “viso” al temibile alieno e roditore nato per combattere il Dottore nei prossimi episodi di Doctor Who, sono già parecchie le voci provenienti dalla stampa internazionale che annunciano l’arrivo del supercattivo, ma soffice topolino, accanto a quello dei Wrath Warriors che, nonostante la loro allure cattiva, con tanto di occhi rossi ed esoscheletro come un insetto, sono la principale armata della serie utile a combattere i nemici.

Doctor Who 14: non solo Beep The Meep, tutte le new entry nel cast Non solo il piccolo e dolce attaccabrighe personaggio di Beep The Meep, sono già diversi gli attori che nelle ultime settimane di questa primavera 2022, hanno annunciato la loro partecipazione ufficiale al cast di Doctor Who 14. La prima è stata l’attrice e 18enne attrice britannica, Yasmin Finney, volto noto al pubblico del piccolo schermo per il suo ruolo nella serie Netflix, Heartstopper (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), che in Doctor Who presterà il viso a Rose, un nuovo personaggio molto vicino al nuovo Signore del Tempo che sarà invece l’attore icona di Sex Education Ncuti Gatwa, sostituito dell’ultimo Dottore in senso cronologico, interpretato dall’attrice britannica Jodie Whittaker. È proprio lei che ha confermato nell’estate del 2021 di voler lasciare il comando di Doctor Who, insieme allo showrunner Chris Chibnall, dopo aver lavorato al pluripremiato show dal 2017.