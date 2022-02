Doctor Who, la rigenerazione di Jodie Whittaker: anticipazioni

Il racconto dell’ultimo giorno delle riprese dello speciale di Doctor Who per i 100 anni della BBC, concluso con la rigenerazione di Jodie Whittaker

Non sappiamo cosa avverrà, ovvero se la BBC deciderà nuovamente di anticipare la scelta, come fatto con Jodie Whittaker o, in alternativa, si opterà per una gran sorpresa durante l’episodio, come fatto in passato.

Si continua a lavorare sul set di Doctor Who, che si prepara a dire addio a Jodie Whittaker. Conclusa la tredicesima stagione, dal titolo Flux, l’attrice è apparsa nell’episodio speciale di fine anno e si mostrerà ancora una volta negli speciali previsti per i 100 anni della BBC (fondata il 18 ottobre 1922). In quell’occasione ci sarà la tanto attesa rigenerazione, con l’annuncio dl nuovo Dottore, uomo o donna che sia.

Rigenerazione di Jodie Whittaker, cosa sappiamo

Il regista Jamie Magnus ha svelato alcuni dettagli sull’episodio conclusivo, che vedrà l’addio di Jodie Whittaker al mondo di Doctor Who. Intervistato da RadioTimes, ha spiegato di sentirsi davvero fortunato nel poter girare la scena della rigenerazione, da sempre la più commovente dei cicli di Doctor Who: “L’ultimo giorno di riprese era anche l’ultimo per la maggior parte della troupe. È stato orchestrato il tutto per avere questa grande giornata conclusiva. Quell’ultimo giorno è stato tutto girato secondo l’ordine cronologico della storia girata da Jodie. Abbiamo concluso con la sua ultima scena, ma prima di quella ci sono state molte lacrime”.

Fin qui è tutto risaputo. Non è di certo una sorpresa l’addio di Jodie Whittaker. Da questo momento in poi, però, compare qualche dettaglio in più sugli eventi girati sul set. Non si tratta di Spoiler clamorosi ma è giusto avvertire.

“La rigenerazione non avverrà all’interno del TARDIS. Questo però apparirà nella scena. Tutti hanno applaudito gli attori e poi ci sono state molte lacrime. È stata girata l’ultima scena nel TARDIS e infine siamo usciti per la sequenza della rigenerazione. L’ultima scena conclude l’episodio. Nella maggior parte delle riprese dell’ultima giornata vi erano Jodie e Mandip come protagoniste”.

Un racconto emozionante, che evidenzia come l’amore per Doctor Who non riguardi unicamente gli spettatori. C’è assoluto coinvolgimento anche da parte della crew, così come del cast. Nel giorno dell’addio, ha spiegato, c’erano circa 100 comparse sul set, tutte accorse per assistere alla rigenerazione.