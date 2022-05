Doctor Who, il quattordicesimo dottore sarà Ncuti Gatwa

Momento d’oro per Ncuti Gatwa. Il 29enne è stato scelto per interpretare il quattordicesimo Doctor Who, in un episodio che vedremo entro la fine del 2022

Doctor Who è una delle serie tv più storiche, dal momento che va in onda dal 1963. Quasi 60 anni incentrati sulle vicende, appunto, di tale Doctor Who, un Signore del Tempo in grado di viaggiare nello spazio. Questi agisce con l’ausilio del veicolo TARDIS , acronimo di Time And Relative Dimension in Space, che in italiano è stato reso come Tempo e Relativa Dimensione Interna allo Spazio. Durante i vari episodi, c’è un ricambio in merito al Doctor Who, che non è sempre lo stesso. Infatti, tale dottore assume una forma diversa in situazioni di pre-morte attraverso il processo della generazione, espediente che permette per facilitare il passaggio del testimone tra un Dottore e l’altro.

Ncuti Gatwa, primo Dottore nero

approfondimento

Doctor Who, la rigenerazione nel teaser dello speciale

Nel corso dei BAFTA TV Awards tenutisi alla Royal Festival Hall di Londra, Russell T. Davies, nuovo showrunner della serie tv, ha annunciato che Ncuti Gatwa sarà il nuovo protagonista a interpretare i panni del Doctor Who. Egli prenderà il posto di Jodie Whittaker e si tratta di una scelta senz’altro storica perché Ncuti Gatwa sarà il primo Doctor Who nero in quasi 60 anni. Come avviene di consueto, il passaggio da Jodie Whittaker a Ncuti Gatwa avverrà in un episodio finale, che andrà in onda entro la fine del 2022 e celebrerà i 100 anni della BBC. Queste le prime parole di Ncuti Gatwa, visibilmente emozionato per il prossimo lavoro: “Sono profondamente onorato, eccitato e, naturalmente, un po' spaventato. Questo ruolo e questa serie significano così tanto. A differenza del Dottore, ho un solo cuore ma lo darò tutto a questa serie".

Il primo filone di Doctor Who è andato in onda al 1963 al 1989, per un totale di 26 stagioni nelle quali abbiamo assistito a 8 dottori. Dal 2005, invece, la serie è ricominciata sino ad arrivare alla tredicesima stagione con 13 dottori, con il quattordicesimo che avrà il volto di Ncuti Gatwa.