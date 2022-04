Doctor Who, la rigenerazione nel teaser dello speciale

In occasione dei festeggiamenti per il centesimo anniversario della BBC, uno speciale della longeva produzione ha iniziato a preparare il pubblico alla rigenerazione della protagonista, interpretata da Jodie Whittaker

Nelle scorse ore il canale YouTube di Doctor Who ha pubblicato il teaser dello speciale dell’avventura finale di Jodie Whittaker .

Da William Hartnell a Jodie Whittaker ( FOTO ) passando per Tom Baker, David Tennant e Peter Capaldi, nel corso degli anni tredici differenti attori hanno interpretato il protagonista della celebre serie britannica nota in tutto il mondo.

Doctor who, il teaser

In occasione dei festeggiamenti per il centesimo anniversario della BBC, uno speciale della longeva produzione ha iniziato a preparare il pubblico alla rigenerazione della protagonista che dirà addio al personaggio interpretato nelle ultime tre stagioni trasmesse nel Regno Unito a partire dal 2018.

Lo speciale, intitolato Legend of the Sea Devils e secondo dei tre previsti nel 2022, è stato trasmesso in patria nelle scorse ore.