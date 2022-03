Doctor Who, rivelati titolo e data uscita del nuovo episodio speciale

Pronto un nuovo episodio speciale della serie tv Doctor Who. Il prossimo 17 aprile uscirà Legend of the Sea Devils, che vedrà il ritorno dei Diavoli marini, visti per la prima volta nel 1972 Condividi

Doctor Who è una serie tv britannica di fantascienza prodotta dalla BBC a partire dal 1963. Ha per protagonista un Signore del Tempo, cioè un alieno viaggiatore del tempo, dalle sembianze umane che si fa chiamare semplicemente il Dottore. Tra una stagione e l’altra della serie tv, sono stati trasmessi degli episodi speciali per legare, appunto, la fine di una stagione con l’inizio dell’altra.

Titolo e data di uscita del nuovo episodio speciale approfondimento Doctor Who, la rigenerazione di Jodie Whittaker: anticipazioni Dopo Eve of the Daleks, il secondo episodio speciale s’intitolerà Legend of the Sea Devils e farà il suo debutto nel Regno Unito domenica 17 aprile. Come suggerisce il titolo, nella storia torneranno protagonisti i Diavoli marini, che abbiamo visto per la prima volta nel 1972. La trama dell’episodio Il Dottore, interpretato da Jodie Whittaker, Yaz (Mandip Gill) e Dan (John Bishop) si trovano nella Cina del XIX secolo. Un piccolo villaggio locale si appresta a fare i conti con una minaccia rappresentata dalla regina dei pirati Madame Ching, interpretata da Crystal Yu, e da una mostruosa forza aliena scatenata in maniera involontaria. Riusciranno i tre a vincere la battaglia e salvare il pianeta?

La storia degli episodi speciali del Dottor Who approfondimento Doctor Who, speciale di Capodanno: trama e cast Essi vengono prodotti sin dal 2005 al fine di riempire il vuoto tra una stagione e quella successiva. Sono episodi della normale durata di una puntata, quindi circa 60 minuti, oppure mini-episodi pubblicati direttamente sul web. In Italia vengono trasmessi unicamente gli episodi speciali dalla durata di 60 minuti. I canali che li hanno mandati in onda sono Jimmy con gli speciali dal 24 dicembre 2006 al 12 ottobre 2008, ma anche in chiaro su Rete 4 trasmessi dal 29 gennaio 2011. Invece, lo speciale natalizio del 2015, cioè I mariti di River Song, è stato possibile seguirlo per la prima volta su Netflix, prima del passaggio televisivo il 15 aprile 2016. Gli episodi speciali spesso cadono durante le festività o in occasioni di ricorrenze particolari come: Il 25 dicembre di ogni anno viene trasmesso un episodio speciale a tema natalizio come L’invasione di Natale, La sposa perfetta, Il viaggio dei dannati, Un altro Dottore, La fine del tempo (prima parte), Un canto di Natale, Il Dottore, la vedova e l’armadio, I pupazzi di neve, Il tempo del Dottore, L’ultimo Natale, I mariti di River Song, Il ritorno del dottor Mysterio e C’era due volte.

Tra il 2008 e il 2010 si è scelto di trasmettere cinque episodi speciali per narrare l’uscita di scena definitiva del Decimo Dottore, collocandosi tra la quarta e la quinta stagione della nuova serie.

Il 23 novembre 2013, in occasione dei 50 anni dalla nascita della serie tv, è stato trasmesso in contemporanea in ben 94 paesi, in televisione e al cinema, l’episodio speciale Il giorno del Dottore. Un evento che lo ha collocato all’interno del Guinness dei Primati.

Il 1° gennaio 2019 è stato trasmesso il primo episodio speciale di Capodanno che si colloca tra l’undicesima e la dodicesima stagione dal titolo Propositi.