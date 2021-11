Doctor Who, speciale di Capodanno: trama e cast

Gli altri due episodi speciali della serie andranno in onda in primavera e in autunno. Nell'episodio del 1° gennaio ci sarà ancora Jodie Whittaker che a fine anno lascerà lo show

Appuntamento per il primo giorno dell'anno per i fan di “Doctor Who”, serie televisiva britannica prodotta dalla BBC. Il network, che quest'anno festeggerà i cento anni dall'inizio delle trasmissioni, sta preparando molte sorprese per gli spettatori, alcune legate proprio allo storico show che sarà protagonista del palinsesto del giorno di Capodanno con un episodio speciale, il primo dei tre in programma per la stagione 2022.

“Uno spettacolare episodio pieno di azione”, così comincerà l'anno per i fan del “Doctor Who” secondo quanto diffuso dalla BBC a proposito dell'episodio del 1° gennaio che avrà come star ancora Jodie Whittaker. L'attrice britannica volto del Tredicesimo Dottore, sarà affiancata da altri interpreti speciali, tra cui spiccano Aisling Bea, Adjani Salmon e Pauline McLynn. Non ci sono ancora conferme sulla presenza degli altri co-protagonisti dello show regolare che al momento è alla tredicesima stagione, ciclo che si concluderà in tv il prossimo 5 dicembre. Le anticipazioni sulla trama rivelano che l'episodio di Capodanno racconterà fatti che si svolgono proprio a cavallo dell'ultima notte dell'anno. Aisling Bea sarà Sarah, la proprietaria di un servizio di deposito che ogni anno riceve una visita da parte dello stesso cliente Nick, interpretato da Adjani Salmon. Naturalmente, le cose non andranno lisce e la notte sarà avventurosa come non mai.

Un nuovo ciclo nel 2023

approfondimento

Le migliori serie TV da vedere a novembre 2021. FOTO

Gli estimatori di Jodie Whittaker potranno ancora apprezzare la bionda trentanovenne interprete del “Doctor Who” ancora per tutto il 2022 dal momento che l'attrice farà parte del cast degli episodi speciali dello show, tre in tutto, che saranno trasmessi a distanza l'uno dall'altro nel corso della stagione. A quello di Capodanno, seguirà un secondo in primavera, seguito dall'ultimo per il quale occorrerà attendere l'autunno. Gli episodi extra saranno l'ultima occasione per vedere l'attrice in questa produzione: come è noto, la Whittaker abbandonerà lo show e stessa sorte toccherà allo showrunner Chris Chibnall che sarà sostituito da Russell T Davies, già showrunner di “Doctor Who” dal 2005 al 2010.

Il 2023 sarà dunque un anno importante per il longevo show della BBC che proprio in questi giorni, nello specifico il 23 novembre, ha celebrato l'anniversario del debutto della prima puntata in tv, avvenuto cinquantotto anni fa. Il 23 novembre del 1963 iniziava uno dei più emozionanti viaggi nel tempo e nello spazio del piccolo schermo.