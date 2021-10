Doctor Who 13, il trailer ufficiale di Flux

BBC ha diffuso il primo trailer ufficiale della stagione numero 13 di Doctor Who . Il video che preannuncia l’attesa ultima stagione per l’attrice Jodie Whittaker nei panni del popolare Dottore. Flux, questo il nome della nuova stagione della serie britannica, porterà con sé il ritorno di personaggi già noti anche tra i villain storici come gli Angeli Piangenti, Ood, i Cyberuomini, i Sontaran e gli Ood. Tutto questo è visibile nel trailer ufficiale che potete vedere nel video in alto su questa pagina.

Ultima stagione per lo sceneggiatore Chibnall

Flux sarà anche l’ultima stagione per lo sceneggiatore Chris Chibnall, non amatissimo dai fan della serie a differenza del suo predecessore Steven Moffat. A partire dal 31 ottobre, andranno dunque in onda 6 episodi, ma l’arco narrativo presenterà una coda di tre speciali che culmineranno con un lungometraggio previsto per l’autunno del 2022, in occasione del centenario della BBC. Solo lì vedremo la rigenerazione del Dottore.