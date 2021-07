Doctor Who: Jodie Whittaker e Chris Chibnall lasciano la serie

Sono trascorsi pochi giorni dalla diffusione online del primo trailer ufficiale della tredicesima stagione di “Doctor Who”. Non si ha ancora una data ufficiale per il lancio ma si ha la certezza che ciò avverrà entro la fine del 2021. È facile pensare a un periodo tra ottobre e dicembre, in vista magari di uno speciale per Natale o Capodanno.

Ancora un’avventura, dunque, per Jodie Whittaker, pronta però ai saluti. L’altro clamoroso annuncio della BBC ha infatti riguardato nello specifico l’interprete e lo showrunner Chris Chibnall. I due diranno addio ai fan dopo il percorso insieme nella delicata fase post Moffat. Non è stato per nulla semplice colmare il vuoto lasciato in fase di scrittura dopo la rigenerazione subita da Peter Capaldi, con i fan che hanno per la maggior parte preso le difese della Whittaker, scagliandosi fortemente contro Chibnall.

L’addio non sarà immediato, il che porta a ritenere come al termine della tredicesima stagione non vi sarà alcuna rigenerazione. Il programma prevede un trittico di Speciali, che culmineranno in un lungometraggio previsto per l’autunno del 2022, in occasione delle celebrazioni per il Centenario della BBC.