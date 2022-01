Doctor Who, prossimo Signore del Tempo potrebbe essere un'altra donna

Doctor Who, chi sarà il prossimo Signore del Tempo

Doctor Who, Jodie Whittaker sceglie la sua erede

I produttori di Doctor Who hanno rivelato che il 14esimo Signore del Tempo sarà molto probabilmente un'altra donna, che prenderà il posto di Jodie Whittaker. Il sito Production Weekly ha descritto i nuovi episodi come: “Una saga d'azione fantasy di un misterioso viaggiatore nel tempo alieno, Doctor Who, che incontra compagni umani, affronta nemici malvagi usando solo il suo ingegno e un cacciavite sonico e viaggia nel tempo e nello spazio in una cabina telefonica della polizia chiamata Tardis”. Chiunque arriverà dopo Jodie lavorerà con lo showrunner Russell T Davies, tornato ad occuparsi dello show per il 60esimo anniversario.

Doctor Who, le possibili attrici

Recentemente Jodie Whittaker, 39 anni, ha detto che a sostituirla le piacerebbe vedere Lydia West, attrice che ha già lavorato con due sceneggiatori di Doctor Who, Steven Moffat e Russell T Davies. "Se avessimo il potere di scegliere... sceglierei un'attrice che sia davvero eccitante e sarebbe fenomenale, un'attrice chiamata Lydia West". Più tardi lo showrunner Russell T Davies ha scritto su Instagram: "Annotato". Lydia, 28 anni, che ha interpretato Jill Baxter in “It's a Sin”, ha detto: “Il fatto che sia stata nominata come una delle favorite per questo ruolo è piuttosto speciale. Quindi voglio dire, sarebbe un onore essere il Dottore. Sono felice che la gente pensi che potrei farcela!”. Altre interpreti possibili sono Jo Martin, che nel 2020 ha assunto il ruolo di una reincarnazione ignota del Dottore, Michaela Coel (la protagonista di I May Destroy You) e Phoebe Waller-Bridge, protagonista di Fleabag.

Doctor Who, i possibili attori

Non è comunque da escludere che, alla fine, a vestire i panni del Signore del Tempo sarà un uomo. Stando alle preferenze dei fan il ruolo dovrebbe andare a Michael Sheen, ma secondo diversi media britannici se verrà scelto un uomo si tratterà un attore più giovane. Tra i nomi proposti dal blog Radio Times troviamo Asa Butterfield (Otis in Sex Education), Alfie Enoch (Wes di How To Get Away with Murder), Omari Douglas e Harry Melling che recentemente sono apparsi in “La regina degli scacchi”. I bookmaker invece scommettono su Kris Marshall, David Harewood e Vicky McClure. In molti erano convinti che il nuovo Dottore sarebbe stato Olly Alexander, attore apprezzato in It’s A Sin. La star inglese ha tuttavia rivelato in un'intervista a Metro che è troppo concentrato nella sua carriera musicale per interpretare il Signore del Tempo. “Sono così lusingato e ispirato da questa possibilità, ma sicuramente non sarò io il prossimo Doctor Who”.