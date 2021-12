Doctor Who, Jodie Whittaker sceglie la sua erede

L’attrice ha fatto un nome, pur sottolineando di non avere il potere di fare questa scelta. Vorrebbe ancora una donna all’interno del TARDIS Condividi

Al termine della terza stagione, come già accaduto in passato, si passerà a una nuova versione di Doctor Who. Addio a Jodie Whittaker, che però troverà spazio in alcuni episodi speciali, da quello di Capodanno a quanto previsto per l’anniversario della BBC nel 2022.

Non vi sono informazioni sul nuovo attore o attrice che metterà piede nel TARDIS. Il cambio di direzione sarà però radicale, dal momento che si allontanerà dal progetto anche Chris Chibnall, mai realmente riuscito a far breccia nel cuore dei fan. Questi hanno invece ben accolto la notizia del ritorno di Russell T. Davies. Nuovo stile per le sceneggiature e forse un ritorno a trame più orizzontali e ben incastrate, decisamente meno volte a puntate autoconclusive.