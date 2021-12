Doctor Who: Eve of the Daleks, il trailer dello speciale di Capodanno

Una breve clip dall'atmosfera sinistra anticipa il tono dello speciale delle feste dello show britannico con Jodie Whittaker, ancora nel progetto per tutti gli episodi extra del 2022 Condividi

Non sarà una vigilia di Capodanno come le altre per i fan del “Doctor Who”. Online è apparso il trailer di “Doctor Who: Eve of the Daleks”, l'episodio speciale dedicato alle feste che andrà in onda proprio la notte di Capodanno su BBC One e BBC iPlayer nel Regno Unito e su BBC America negli Stati Uniti. Finalmente svelate alcune scene inedite della puntata che si annuncia imperdibile per ben più di un motivo.

La clip con l'anteprima dello speciale di Capodanno approfondimento Doctor Who, speciale di Capodanno: trama e cast Appuntamento fissato per il 1° gennaio per tutti gli spettatori di “Doctor Who”, lo storico show della BBC che proprio di recente - nell'ultima settimana di novembre - ha festeggiato l'anniversario del suo debutto sul piccolo schermo, avvenuto nel 1963.

“Doctor Who: Eve of the Daleks” mostra già dalle prime immagini l'ottimo lavoro degli autori nella realizzazione di un episodio tematico che impreziosirà le feste del pubblico da casa. La musica natalizia scorre in sottofondo, dolce e soave, ma le immagini rivelano una realtà terribile: Sarah, la proprietaria di un magazzino ELF, riceve la visita di Nick, cliente abituale della vigilia di Capodanno. Le cose finiscono col complicarsi e i protagonisti dovranno prepararsi a vivere una notte molto diversa da quella che si aspettavano.

Nell'episodio in cui i fan ritroveranno i Dalek, i cattivi dello show che conservano il design delle origini, molto probabilmente per accrescere l'effetto nostalgia, evidente nella scrittura della serie. Sarah è interpretata da Aisling Bea, mentre Adjani Salmon sarà Nick, i due saranno guest star accanto al cast regolare dello show nel quale è presente ancora la trentanovenne Jodie Whittaker nei panni del Dottore.