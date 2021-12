Doctor Who: Eve of the Daleks, nuove foto dello speciale di Capodanno

Chi sarà il nuovo Dottore dopo Jodie Whittaker? Ecco le migliori ipotesi in lizza al momento. L’attrice sarà però nel TARDIS ancora per un po’ con alcuni episodi speciali

Il 5 dicembre 2021 si è conclusa la tredicesima stagione di Doctor Who, dal titolo Flux . Si è trattato del passo d’addio di Jodie Whittaker , che non farà più ritorno nella serie regolare. Ciò non vuol dire che abbia salutato tutti, anzi. Sarà ancora al centro di svariati episodi speciali, a partire da quello di Capodanno, per poi prendere parte alle puntate per i 100 anni della BBC nel 2022.

Per il grande evento di fine 2021 ci sarà il ritorno dei nemici più amati e odiati della storia del Dottore, i Dalek. Il titolo è proprio Eve of the Daleks e la produzione ha diffuso nuove foto e un poster. La tredicesima stagione è ancora inedita in Italia e anche la messa in onda dello speciale riguarderà unicamente il Regno Unito che, come spesso accade, potrà festeggiare il primo gennaio con un nuovo episodio.

La produzione ha diffuso, oltre a foto e poster del nuovo episodio speciale di Capodanno, anche una sinossi. Il Dottore e i suoi compagni di viaggio inizieranno il 2022 con un episodio ricco d’azione. Sarah è la proprietaria di un deposito ELF, mentre Nick è un cliente che fa visita al suo spazio ogni anno a Capodanno. Stavolta, però, la loro notte prende una svolta del tutto inaspettata rispetto a quanto accaduto in passato. Si ritroveranno coinvolti in un pericoloso scontro tra il Dottore e i Dalek.

Doctor Who: Eve of the Daleks, il trailer dello speciale di Capodanno

Il futuro di Doctor Who

A partire dal 2022 si inizierà a guardare al futuro della serie TV, che vedrà l’addio di Chris Chibnall dopo le tante polemiche per i suoi tre cicli di episodi. Lo show sarà guidato da Russell T. Davies, che fa ritorno sul set del Dottore. Per ora non è stato svelato il nome del nuovo protagonista.

Le indiscrezioni non mancano e le scommesse sono aperte. Si guarda con grande attenzione a It’s a Sin, miniserie drammatica di Russell T. Davies. Nello specifico in cima alla lista c’è Olly Alexander, noto cantante, attore e sceneggiatore britannico, che nello show interpreta Ritchie Tozer. Si parla molto anche di Omari Douglas, ovvero Roscoe nella serie, così come di Lydia West, che interpreta Jill.

Dalle nuove generazioni agli attori storici e amatissimi dal pubblico. In lista c’è spazio per Michael Sheen, che darebbe continuità a un certo stile recitativo dopo David Tennant (suo grande amico) e Peter Capaldi.

La scelta di Jodie Whittaker ha aperto ufficialmente le porte a un Dottore donna. Nessuna scelta è preclusa, finalmente, anche sotto l’aspetto dell’etnia. Si parla così di T’Nia Miller, nota per The Haunting of Bly Manor. Come dimenticare Jo Martin, mostrata come rigenerazione di cui il Dottore era all’oscuro.

Michaela Coel è un’altra forte candidata per la parte, ben nota per la sua carriera teatrale e per show come Chewing Gum e I May Destroy You. L’elenco è davvero ampio e comprende anche nomi celebri come Rhys Ifans, Richard Ayoade, Lucy Lawless, Phoebe Waller-Bridge, Kris Marshall e Kelly Macdonald.