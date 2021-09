Sex Education, confermata la quarta stagione

Il 17 settembre i nuovi episodi della serie targata Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) hanno fatto il loro arrivo sulla piattaforma di streaming, ora un’importante novità ha entusiasmato il pubblico. Infatti, come rilanciato anche da Variety , Sex Education avrà una quarta stagione.

Sex Education, in arrivo i nuovi episodi

approfondimento

Sex Education 3, il cast della serie tv uscita oggi su Netflix. FOTO

Otis Milburn è il protagonista della serie che ha ottenuto ottimi riscontri da parte del pubblico e della critica a livello internazionale. Nelle scorse ore il magazine ha riportato l’avvio della produzione della quarta stagione di Sex Education che continuerà così a raccontare le storie dei protagonisti.

Non ci sono notizie per quanto riguarda l’inizio delle riprese e la possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi in merito.