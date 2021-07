Sex Education 3, il teaser trailer della serie Netflix

È uscito il primo teaser trailer di Sex Education 3, la terza stagione della serie televisiva che uscirà su Netflix il 17 settembre (visibile anche su Sky Q).



Si tratta di un finto spot promozionale della scuola Moordale Secondary, un video a dir poco esilarante in cui Otis, Maeve & co. si uniscono alla nuova preside Haddon per promuovere l'istituto. Ma nel farlo manca ai ragazzi l'entusiasmo, il che rende questo video altamente ironico.

Dai dialoghi forzati al livello di vis comica (e non manca l'accenno all'epidemia di clamidia, il "flagello" che ha colpito la Moordale nella seconda stagione), la risata è assicurata.



Potete vedere il teaser trailer di Sex Education 3 nel video che trovate in alto, in testa questo articolo.