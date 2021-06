Sex Education 3, la data d'uscita della terza stagione

Dalle foto pubblicate è impossibile non notare qualcosa di assolutamente diverso all’interno del liceo Moordale. I personaggi indossano delle divise mai viste prima. Come annunciato mesi fa, la terza stagione non ripartirà esattamente da dove si era interrotta la seconda.

I fan dello show, che tornerà su Netflix e sarà visibile anche su Sky Q e NOW , si farà attendere fino al 17 settembre 2021 . Un totale di otto nuovi episodi farà il proprio esordio tra qualche mese. Non soltanto giorno e mese per calmare i bollenti spiriti del pubblico. Sono state pubblicate anche le prime foto ufficiali della serie creata da Laurie Nunn .

I fan non avranno modo di confrontarsi fin da subito con quanto accaduto tra Otis e Maeve. Il ragazzo si era deciso a confessarsi ma il suo messaggio in segreteria è stato cancellato da un nuovo rivale in amore. Cosa sarà accaduto? È facile ipotizzare come lo si possa scoprire col passare degli episodi.

La terza stagione si avvierà infatti con un salto temporale, seppur minimo. È un nuovo anno per gli studenti protagonisti dello show, con Otis che sembra finalmente aver abbracciato la propria adolescenza. Il ragazzo si è sbloccato una volta per tutte e, per quanto possa sembrare sorprendente, ha iniziato a fare del sesso casuale.

Eric e Adam fanno passi avanti e hanno ufficializzato la propria relazione. Una storia che promette turbolenze, considerando le difficoltà dell’ex bullo nell’accettare gli sguardi del mondo. Eric avrà la pazienza necessaria per gestire eventuali passi indietro? Nel finale della precedente stagione Jean scopre d’essere incinta e in questi nuovi episodi sta per partorire.

Tante cose sono destinate a cambiare all’interno del liceo, dove la nuova preside Hope è intenzionata a ripristinare gli standard d’eccellenza dell’istituto. Aimee scopre il femminismo e porta avanti le proprie battaglie, mentre Jackson si prende una cotta. Finalmente inizia a scoprire il mondo al di fuori dello sport e dell’opprimente famiglia.