The Sandman, il video di backstage con l'anteprima della stagione 2

Durante la Geeked Week, Netflix ha diffuso le prime immagini dei nuovi episodi di uno dei suoi prodotti di maggior successo, l'adattamento televisivo del fumetto di Neil Gaiman. Ecco le novità

Tra le serie più attese alla Geeked Week di Netflix c’era The Sandman. La seconda stagione dell’adattamento seriale del fumetto di Neil Gaiman era stata annunciata da tempo, la produzione già piuttosto ben avviata e in stato avanzato e in tanti attendevano notizie al riguardo. Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) non ha deluso le aspettative diffondendo un video di backstage in cui lo showrunner Allan Heinberg e il protagonista Tom Sturridge introducono gli spettatori ad alcune importanti novità.

Tutto ruoterà intorno a Morfeo Come spiegato nella clip che potete vedere in fondo a questo articolo, la seconda stagione di Sandman si concentrerà sugli eventi degli archi narrativi intitolati “Stagione delle nebbie” e “Vite Brevi”, seguendo la storia di Morfeo e lasciando da parte altre parti del fumetto più antologiche. Sarà una stagione ricca di nuovi personaggi, in cui gli spettatori faranno conoscenza con gli altri Eterni, fratelli e sorelle di Morfeo, e con un gran numero di divinità di numerosi Pantheon. leggi anche Mercoledì 2, le anticipazioni della nuova stagione della serie tv

Un banchetto tra dei All’interno della stagione, infatti, avremo ben due riunioni: una cena tra gli Eterni, l’altra invece in un grande banchetto organizzato da Morfeo nelle Terre del Sogno che vedrà la partecipazione di numerosi dei e dee in lizza per ottenere le chiavi dell’Inferno che Morfeo ha ricevuto da Lucifero, e che non intende tenere per sé. Nel video si vedono distintamente tre divinità norrene: Thor, Loki e Odino, interpretate rispettivamente da Laurence O’Fuarain, Freddie Fox e Clive Russell. vedi anche The Sandman, una scena tagliata rivela un dettaglio su Death. VIDEO