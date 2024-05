L’8 maggio 2024 è uscito Il regno del pianeta delle scimmie (titolo originale: Kingdom of the Planet of the Apes), il nuovo atto del franchise tratto dall'omonimo romanzo di fantascienza del 1963 di Pierre Boulle, nonché quarto capitolo della serie reboot. Essendo però ambientata cent'anni dopo la fine di The War - Il pianeta delle scimmie, questo film potrebbe dare il via a una vera e propria nuova epopea.

Questo nuovo film del 2024 è diretto da Wes Ball ed è il sequel diretto di The War - Il pianeta delle scimmie (2017), oltre a essere il decimo film del franchise de Il pianeta delle scimmie.

Se dovete recuperare le altre pellicole che compongono questa epopea, di seguito vi spieghiamo in quale ordine guardare tutti i titoli.



Perché c’è un ordine preciso per rivivere tutti i capitoli della famosa saga cinematografica di fantascienza: a livello di diegesi, infatti, bisognerebbe seguire il giusto ordine cronologico, in base agli eventi narrati di capitolo in capitolo.

Nel prossimo paragrafo trovate tutti i film dell’epopea de Il pianeta delle scimmie, con l’elenco dei titoli da guardare in ordine cronologico diegetico. Non dunque in ordine cronologico in base all’uscita al cinema ma seguendo la cronologia degli eventi narrati nelle trame.