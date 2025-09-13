Nintendo lancia Super Mario Bros nel 1985: la storia del gioco

Il videogioco è stato pubblicato per la prima volta nel 1985 dalla Nintendo ed è stato creato dal designer di giochi giapponese Shigeru Miyamoto ed è uno dei più famosi e influenti di tutti i tempi. Il gioco ha come protagonista il baffuto idraulico italiano che deve attraversare il Regno dei Funghi per salvare la principessa Peach dall'antagonista principale, Bowser
Ufficialmente il videogioco era nato come Mario Bros nel 1983. Pensato da Shigeru Miyamoto, futuro creatore delle leggende di Zelda e di tanti altri capolavori, il gioco era solo “Jumpman”, l’uomo che salta. Il gioco aveva come protagonista il baffuto idraulico italiano che doveva attraversare il Regno dei Funghi per salvare la principessa Peach dall'antagonista principale, Bowser. Solo nel 1985, con Super Mario Bros, Mario diventa un mito, sconfinando dai cabinati alla prima console domestica di Nintendo. Con questo videogame complesso, fantasioso e longevo, Mario definisce il genere del “platform”, insegnandoci a giocare in maniera nuova e diversa, creando un nuovo immaginario fantastico, alimentando i sogni dei bambini e degli adulti di tutto il mondo e allenando sapientemente le loro dita per il futuro del medium.
Alcune curiosità
Nel 1997 Mario passa dalle due alle tre dimensioni con Super Mario 64, restando se stesso ma innovando l’intero mondo dei videogame per console. Mario non si ferma neanche col nuovo secolo: partecipa alle Olimpiadi, a tornei di golf e di tennis, corre ipercinetico su improbabili go-kart, diventa l’eroe di epopee nello stile dei giochi di ruolo, torna al 2d per poi traslocare di nuovo nel 3d. È inevitabile che questo buffo ma comunque eroico personaggio, salvatore di principesse e di mondi, continui a crescere anche nei prossimi anni, perché un futuro dei videogiochi senza Mario sarebbe impensabile.
Perché si chiama Mario
Mario è un personaggio di fantasia creato in Giappone, ma ha una forte connessione con l'Italia. Il suo creatore, Shigeru Miyamoto, ha dichiarato che la sua ispirazione per il personaggio di Mario è stata la figura dell'idraulico italiano che lavorava nella fabbrica Nintendo of America a New York. Inoltre, il nome Mario è stato ispirato dal proprietario italiano della fabbrica di noleggio di sale giochi di Nintendo of America. Infine, il fratello di Mario, Luigi, ha anche un nome italiano e si ritiene che sia stato ispirato da Luigi Segale, un uomo d'affari italiano-americano che ha dato il nome alla società che ha costruito l'edificio che ospitava il quartier generale di Nintendo of America.
Quanti Super Mario ci sono e qual è il migliore
In 40 anni la Nintendo ha ideato oltre 200 giochi di Super Mario! Spaziando dal golf, alle macchine agli spinoff dei personaggi più importanti! Il gioco più venduto di Mario è stato Mario Kart 8 Deluxe (2017) per la Nintendo Switch con oltre 45 milioni di copie vendute. Il secondo in classifica è il primo gioco del 1985! L’edizione con le recensioni migliori da parte dei giocatori è Super Mario Odyssey per la Nintendo Switch, rilasciato sempre nel 2017. Oltre ai videogiochi, si può trovare in commercio centinaia di action figures, giochi da tavolo e action games dedicati al personaggio Super Mario.
