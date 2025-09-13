Nintendo lancia Super Mario Bros nel 1985: la storia del gioco

Il videogioco è stato pubblicato per la prima volta nel 1985 dalla Nintendo ed è stato creato dal designer di giochi giapponese Shigeru Miyamoto ed è uno dei più famosi e influenti di tutti i tempi. Il gioco ha come protagonista il baffuto idraulico italiano che deve attraversare il Regno dei Funghi per salvare la principessa Peach dall'antagonista principale, Bowser

Ufficialmente il videogioco era nato come Mario Bros nel 1983. Pensato da Shigeru Miyamoto, futuro creatore delle leggende di Zelda e di tanti altri capolavori, il gioco era solo “Jumpman”, l’uomo che salta. Il gioco aveva come protagonista il baffuto idraulico italiano che doveva attraversare il Regno dei Funghi per salvare la principessa Peach dall'antagonista principale, Bowser. Solo nel 1985, con Super Mario Bros, Mario diventa un mito, sconfinando dai cabinati alla prima console domestica di Nintendo. Con questo videogame complesso, fantasioso e longevo, Mario definisce il genere del “platform”, insegnandoci a giocare in maniera nuova e diversa, creando un nuovo immaginario fantastico, alimentando i sogni dei bambini e degli adulti di tutto il mondo e allenando sapientemente le loro dita per il futuro del medium.

Alcune curiosità

Nel 1997 Mario passa dalle due alle tre dimensioni con Super Mario 64, restando se stesso ma innovando l’intero mondo dei videogame per console. Mario non si ferma neanche col nuovo secolo: partecipa alle Olimpiadi, a tornei di golf e di tennis, corre ipercinetico su improbabili go-kart, diventa l’eroe di epopee nello stile dei giochi di ruolo, torna al 2d per poi traslocare di nuovo nel 3d. È inevitabile che questo buffo ma comunque eroico personaggio, salvatore di principesse e di mondi, continui a crescere anche nei prossimi anni, perché un futuro dei videogiochi senza Mario sarebbe impensabile.