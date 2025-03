Il 10 marzo è Mar10Day, si festeggia l'idraulico più famoso del mondo

Come ormai da tradizione, il 10 marzo si festeggia il Mar10 Day, la giornata dedicata all’iconico idraulico dei videogiochi, simbolo di Nintendo. Quest’anno, in occasione del suo 40° anniversario, che ricorda il debutto con Super Mario Bros. su Nintendo Entertainment System nel 1985, le celebrazioni assumono un valore ancora più speciale, anticipando mesi ricchi di novità. Non da meno, la trepidante attesa della nuova console di Nintendo, preannuncia l’arrivo di nuove sorprese con protagonisti Mario e i suoi amici.

Festeggiamo Super Mario

Per celebrare questa occasione, dal 10 al 23 marzo sarà attiva sulle copie digitali disponibili sia su Nintendo eShop, sia su My Nintendo Store, la speciale promozione Gioca ancora con Mario e amici. Tante offerte sui videogiochi legati al franchise di Mario come Super Mario Bros. Wonder, Princess Peach: Showtime!, Super Mario RPG e, Mario Vs. Donkey Kong. Inoltre saranno disponibili sconti anche su Luigi’s Mansion 3, Captain Toad: Treasure Tracker, Paper Mario: The Origami King e alcuni contenuti aggiuntivi legati a questi amatissimi titoli. Il modo migliore per festeggiare il Mar10 Day è vivendo le sue avventure e quelle dei suoi amici tutto l’anno!