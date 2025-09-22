Cinema in Festa, al cinema con 3.50 euro fino al 25 settembre. Ecco quali film vedereCinema Immagine tratta dal profilo Instagram di Cinema in Festa
Torna l'iniziativa promozionale che mira a portare il pubblico in sala con un biglietto a prezzo scontato. Oltre 900 sale in tutta Italia hanno aderito al progetto. Sono inclusi tutti i titoli in programmazione usciti a settembre e quelli della settimana in corso, tra cui l'acclamato "The Voice of Hind Rajab" premiato a Venezia
Dopo l'edizione dello scorso giugno, torna a settembre "Cinema in Festa", iniziativa promozionale legata ai cinema nazionali aperti al pubblico a un prezzo speciale.
La settima edizione di "Cinema in Festa" è partita domenica 21 settembre e durerà fino a giovedì 25. Le sale aderenti al progetto sparse sul territorio nazionale sono più di 900.
Su oltre 2800 schermi saranno proiettati i film in distribuzione in questa settimana a un prezzo ridotto. Il biglietto costa solo 3,50 euro e la programmazione è molto varia ed include opere italiane ed internazionali, documentari e film d'animazione.
"Cinema in Festa" è un'iniziativa nata nel 2022 che mira a potenziare la presenza del pubblico nelle sale italiane offrendo biglietti a prezzo ridotto per un periodo di tempo limitato. Il progetto, promosso da Anec e Anica e realizzato col supporto del MiC e del David di Donatello - Accademia del Cinema Italiano, è stato realizzato fin dalla prima edizione due volte l'anno, a inizio estate e a settembre.
Oltre 900 sale coinvolte sul territorio nazionale
Ventidue titoli per cinque giorni di biglietti scontati, un'opportunità da non perdere per gli appassionati di cinema e non solo di recarsi in sala per godere dello spettacolo del grande cinema internazionale sul grande schermo.
"Cinema in Festa", iniziativa si inserisce nell’ambito di “Cinema Revolution – Che Spettacolo L’Estate” e ispirata alla “Fête Du Cinéma” francese, dimostra ogni anno di essere tra le promozioni più gradite da parte del pubblico che approfitta del biglietto a prezzo ridotto per andare al cinema più volte nei giorni interessati dall'evento.
Trovare le sale aderenti all'iniziativa è molto semplice: basterà digitare la propria regione sul sito ufficiale www.cinemainfesta.it e scoprire l'elenco dei cinema che offrono una programmazione a prezzo ridotto.
In totale, per questa settima edizione, gli schermi coinvolti sono oltre 2800. Tutte le proiezioni sono scontate ad eccezione di quelle offerte in un formato speciale.
I 22 titoli in programmazione nelle sale italiane
Dal 21 al 25 settembre la programmazione cinematografica nazionale è ricchissima ed include titoli internazionali molto attesi tra cui spiccano film d'autore e titoli presentati alla recente Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia.
Dalle settimane precedenti, sono ancora disponibili per il pubblico: la commedia I Roses, la rom-com Material Love e Warfare - Tempo di guerra.
Per tutta la famiglia, Tutta colpa del rock. Per i più piccoli, tante proposte: da I puffi, a Troppo cattivi 2, a Grand Prix.
Il 18 settembre è arrivato al cinema in Italia The Life of Chuck, vincitore del People's Choice Award.
Duse, di Pietro Marcello, è uno dei titoli italiani già disponibili per il pubblico, insieme ad Elisa, entrambi presentati in anterprima al Festival del Cinema di Venezia 2025, come Un film fatto per Bene di Maresco, l'horror rivelazione La valle dei sorrisi e Tra le nuvole di Rosi.
Tra i titoli internazionali, Honey, Don't! di Ethan Cohen, il successo al box office, il film d'animazione Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba-The Movie: Infinity Castle, Downton Abbey - Il gran finale, capitolo conclusivo della saga tratta dalla celebre serie televisiva, l'horror Him e Jane Auster ha stravolto la mia vita.
Giovedì 25 settembre, ultimo giorno di promozione, arriva un nuovo blocco di nuovi film. Tra questi spiccano The Voice of Hind Rajab, premiato a Venezia e incentrato su un drammatico crimine commesso in Palestina, e l'atteso Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio.
Escono il 25 settembre anche: Esprimi un desiderio di Volfgango De Biasi, La casa delle bambole di Gabby - Il film.
