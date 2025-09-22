Dopo l'edizione dello scorso giugno, torna a settembre "Cinema in Festa", iniziativa promozionale legata ai cinema nazionali aperti al pubblico a un prezzo speciale.

La settima edizione di "Cinema in Festa" è partita domenica 21 settembre e durerà fino a giovedì 25. Le sale aderenti al progetto sparse sul territorio nazionale sono più di 900.

Su oltre 2800 schermi saranno proiettati i film in distribuzione in questa settimana a un prezzo ridotto. Il biglietto costa solo 3,50 euro e la programmazione è molto varia ed include opere italiane ed internazionali, documentari e film d'animazione.

"Cinema in Festa" è un'iniziativa nata nel 2022 che mira a potenziare la presenza del pubblico nelle sale italiane offrendo biglietti a prezzo ridotto per un periodo di tempo limitato. Il progetto, promosso da Anec e Anica e realizzato col supporto del MiC e del David di Donatello - Accademia del Cinema Italiano, è stato realizzato fin dalla prima edizione due volte l'anno, a inizio estate e a settembre.