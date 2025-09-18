Da oggi al cinema Duse, il film su Eleonora Duse presentato in Concorso a Venezia 82. Valeria Bruni Tedeschi interpreta la grande attrice del teatro italiano in un racconto intenso che ne ripercorre vita e mito: dagli amori agli applausi, dalle fragilità personali alla forza ribelle sul palcoscenico. Diretto con rigore storico e passione, Duse attraversa la Prima Guerra Mondiale e l’ascesa del fascismo, restituendo il ritratto vibrante di una donna e artista che ha segnato per sempre la storia dello spettacolo

C’è una frase che ritorna, come un’eco nei corridoi del tempo: si può rinunciare alla vita stessa, ma mai alla propria natura. È questa la stella polare che guida Duse, il nuovo film di Pietro Marcello presentato in concorso alla Mostra di Venezia 82 e ora al cinema in Italia dal 18 settembre. Un’opera che non è un semplice biopic, ma un poema cinematografico sul crepuscolo e sulla resistenza, sulla fragilità e sulla grandezza di Eleonora Duse, la più rivoluzionaria delle attrici italiane, incarnata da una Valeria Bruni Tedeschi che recita non solo con il corpo, ma con l’anima stessa.

“Non ho mai avuto così freddo”, sussurra il film nelle ultime battute. Duse appare su una barca, con gli stivaletti bianchi senza lacci, attraversando le secche del tempo come un’ombra decisa a tornare.

Il film si concentra sugli ultimi anni della Divina, dal 1917 al 1923, tra la Grande Guerra e l’ascesa del fascismo, quando la Duse sceglie di tornare al teatro nonostante malattia, rovesci economici e affetti spezzati. Pietro Marcello trasforma questa epopea privata in un romanzo visivo: treni che attraversano un’Italia ferita, stanze illuminate come quadri impressionisti, il Milite Ignoto come simbolo di un Paese smarrito. Non è solo biografia, ma viaggio perpetuo, un treno che non si ferma mai.

Valeria Bruni Tedeschi, la Divina imperfetta

Valeria Bruni Tedeschi affronta Eleonora Duse con un coraggio raro, costruendo un’interpretazione febbrile e delicata che rifugge ogni monumentalità. Non cerca di imitare la Divina, ma di entrarle accanto, quasi di respirarne i silenzi. “Ho cercato di diventare amica della Duse, di volerle bene”, ha confessato in conferenza stampa, e quella dichiarazione diventa la chiave del suo lavoro: la recitazione come gesto di empatia, prima ancora che di immedesimazione.

Sullo schermo Bruni Tedeschi oscilla di continuo tra forza e fragilità, orgoglio e resa, grandezza e caduta. Ogni sguardo sembra contenere un segreto, ogni esitazione diventa confessione, ogni sorriso un’ombra di malinconia. La sua Duse è una donna che sbaglia, che perde e che sogna, e proprio per questo risulta vera, lontana da qualsiasi aura marmorea. Non una star in cerca di applausi, ma un’anima ribelle che non vuole essere adorata, bensì compresa.

La scelta di Pietro Marcello di affidarle il ruolo si rivela vincente: Bruni Tedeschi porta con sé tutta la sua esperienza di attrice e regista, capace di fondere la sensibilità francese con la profondità italiana. In lei convivono la leggerezza e la gravità, l’abbandono e la disciplina. È un’interpretazione che restituisce la Divina non come monumento, ma come essere umano in continua battaglia con se stessa e con il mondo. Una prova che si iscrive tra le più intense della sua carriera e che, forse, segna un nuovo vertice nel suo percorso artistico.