Tutta colpa del rock, quello che c'è da sapere sul film di Lillo

Introduzione
Lillo Petrolo è il protagonista della commedia Tutta colpa del rock per la regia di Andrea Jubin. La pellicola, sbarcata nelle sale cinematgorafiche italiane giovedì 28 agosto, può contare su cast corale formato da volti noti del grande schermo: da Maurizio Lastrico a Carolina Crescentini. Presenti anche Elio e Naska. Motta ha firmato la colonna sonora
Quello che devi sapere
Il film
Tutta colpa del rock è la nuova commedia con protagonista Lillo Petrolo. Il film mescola risate, azione e passione per la musica.
Il protagonista
Lillo Petrolo interpreta Bruno, il protagonista del film. L’attore è tra i volti più amati del piccolo e del grande schermo. Tra i suoi film ricordiamo Colpi di fulmine, Natale col boss e il più recente Cortina Express.
La data di uscita
Dopo le anteprime nazionali di sabato 9 e domenica 10 agosto, la pellicola è arrivata nelle sale cinematografiche italiane giovedì 28 agosto.
Il regista
La pellicola è stata diretta da Andrea Jubin, regista del film Gli addestratori con Lillo Petrolo e uscito lo scorso anno. Jubin ha ricevuto una candidatura per Il supplente nella categoria Miglior cortometraggio all’80esima edizione degli Academy Awards e una nomination come Miglior regista esordiente per Banana alla 60esima edizione dei David di Donatello.
Il cast
Lillo Petrolo guida un cast corale (FOTO) composto da grandi nomi del cinema: Maurizio Lastrico, Elio, Valerio Aprea, Massimo De Lorenzo, Agnese Claisse, Massimo Cagnina e Carolina Crescentini. Presente anche il rapper Naska.
La trama
La pellicola racconta la storia di Bruno, ex chitarrista finito di carcere, intenzionato a vincere il Roma Rock Contest insieme ad altri detenuti. PiperFilm ha pubblicato la sinossi ufficiale: “Bruno è un ex chitarrista rock caduto in disgrazia, bugiardo patologico, egoista, vanesio e padre assente. Dopo una sequenza di errori tragicomici finisce in carcere. Sembra che abbia toccato il fondo e, invece, proprio nel luogo più costrittivo che esista, nasce per lui un’occasione imprevista: fondare una band con altri detenuti per partecipare al Roma Rock Contest e vincere i soldi necessari a mantenere una promessa fatta alla figlia Tina: portarla negli USA per un leggendario 'Rock Tour'".
Il testo prosegue: "Intorno a lui si raccoglie un gruppo di improbabili musicisti reclusi: Roberto, il suo compagno di cella e padre affettuoso; Osso, un gigante minaccioso eppure fragile; il Professore, un intellettuale schivo e silenzioso; Eva, una batterista sui generis e K Bone, un ex-trapper che si trasforma in penna e vero spirito trainante della band. Tra momenti comici, scontri e legami inaspettati, la musica diventa un’occasione di rinascita, amicizia e riscatto”.
Motta, la colonna sonora del film
Motta ha firmato la colonna sonora della pellicola. L’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram che conta oltre 120.000 follower: “Esperienza bellissima, ma anche difficile perché la prima volta che mi approcciavo ad una commedia”.
Il trailer
Il trailer ufficiale, visibile in apertura, ha offerto un primo sguardo sulla pellicola prodotta da Be Water e Piperfilm.
Nato nel posto sbagliato, il brano di Naska
Il 18 luglio Naska (FOTO) ha pubblicato il singolo Nato nel posto sbagliato, tratto dal film Tutta colpa del Rock. Nell’ottobre dello scorso anno il rapper ha pubblicato l’ultimo album The Freak Show contenente anche il singolo Berlino in collaborazione con Greg Willen e Gemitaiz.
Gli appuntamenti con il pubblico
In occasione dell’uscita della pellicola, Lillo Petrolo presenterà il lavoro in una serie di appuntamenti in tre città. L’attore ha rilanciato le date sul suo profilo Instagram:
Roma - giovedì 28 agosto
- Cinema Multisala Lux - ore 19.00
- Cinema Adriano - ore 20.15
- UCI Cinema Porta di Roma - ore 20.45
- The Space Parco De Medici - ore 22.35
Bologna - sabato 30 agosto
- Arena Puccini - ore 21.30
Firenze - domenica 31 agosto
- Cinema Multisala Marconi - ore 20.30
- Cinema Chiardiluna - ore 21.30