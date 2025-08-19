Esce al cinema Troppo cattivi 2, trama e curiosità sul film

I Cattivi sono pronti a tornare sul grande schermo: il 20 agosto esce nei cinema italiani Troppo Cattivi 2, il nuovo film Dreamworks basato sulla serie di libri bestseller del New York Times firmata da Aaron Blabey. La banda è costretta a tornare alla vecchia vita criminale a causa di una nuova temibile minaccia. La pellicola è diretta ancora una volta da Pierre Perifel e ha inizio cinque anni dopo la fine del primo capitolo.

Mr. Wolf, Mr. Shark, Mr. Snake, Mr. Piranha e Mrs. Tarantola stanno lottando per trovare fiducia e adattarsi alla loro nuova vita di Troppo Buoni ma, cinque anni dopo le vicende del primo capitolo, il gruppo si trova costretto a tornare nuovamente alla vecchia vita criminale dopo che sono stati chiamati per svolgere una nuova missione furfantesca da un trio di ladre che si fa chiamare le "Troppe Cattive”. A guidare l’agguerrita squadra c'è Kitty Kat, un leopardo delle nevi pericolosamente intelligente, doppiato dalla candidata all'Oscar Danielle Brooks. Maria Bakalova si unisce a lei nei panni di Pigtail, un geniale cinghiale bulgaro con un talento per i gadget, e Natasha Lyonne nei panni di Doom, un corvo con un talento per l’inganno.

In Troppo cattivi 2 tornano i protagonisti che hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo: Mr. Wolf, il carismatico ladro dal cuore incerto, doppiato nella versione originale dal premio Oscar Sam Rockwell e nella versione italiana da Andrea Perroni; Mr. Snake, l'esperto di casseforti, con la voce originale di Marc Maron e quella italiana di Edoardo Ferrario; Mr. Shark, il maestro del travestimento, che prende vita grazie a Craig Robinson e Francesco De Carlo; Mr. Piranha, impulsivo e inarrestabile, con la voce del vincitore di un Grammy Anthony Ramos e di Valerio Lundini e Ms. Tarantola, hacker brillante e tagliente, interpretata da Awkwafina e, nella versione italiana, da Margherita Vicario. Accanto a loro, il ritorno di Diane Foxington, doppiata nella versione originale da Zazie Beetz e in quella italiana da Paola Michelini e il Professor Marmellata, interpretato da Richard Ayoade e con la voce italiana di Saverio Raimondo.

La produzione e il trailer di Troppo cattivi 2

Il flm è diretto da Pierre Perifel, con JP Sans alla co-regia. La produzione è affidata a Damon Ross, mentre la colonna sonora è ancora una volta firmata dal candidato all'Oscar Daniel Pemberton. A marzo 2022, un mese prima dell’uscita di Troppo cattivi, il regista confidò che gli sarebbe piaciuto che il primo capitolo avesse un seguito. Due anni dopo, a marzo 2024, Dreamworks Animation ha confermato che il sequel ci sarebbe stato con Perifel nuovamente alla regia e JP Sans, che era stato responsabile dell'animazione dei personaggi nel film precedente, alla co-regia. Il 6 ottobre 2023 viene rivelato che il film sarebbe stato animato da Sony Pictures Imageworks che opera come studio partner di DreamWorks utilizzando un "modello di produzione misto". La pre-produzione sarebbe stata effettuata internamente alla DreamWorks insieme a circa il 50% della creazione delle risorse e un'ora di produzione, mentre Imageworks si sarebbe occupata dell'altro 50% della creazione delle risorse e di 20 minuti di produzione delle riprese. Tutta l'animazione è stata completata entro il 7 maggio 2025.

Il trailer di Troppo cattivi 2 e le curiosità

Il primo trailer di Troppo cattivi 2 è stato diffuso a novembre 2024, un altro a metà maggio 2025. Nelle immagini si vedono i personaggi che sono diventati buoni e, come dice Mr Wolf .“non vediamo l’ora di dare modo alla società di accoglierci a braccia aperte”. Il gruppo è in cerca di un lavoro, ma non tutti sembrano dar loro fiducia. Ed ecco che compare la squadra di ladre che li obbliga a compiere un’ultima azione. Da che parte staranno questa volta? Tra le curiosità su questo nuovo capitolo c’è l’omaggio (nel bene o nel male) a un super ricco business man e alle sue imprese spaziali.