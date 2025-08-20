Saverio Raimondo torna nel film Troppo Cattivi 2. L'intervista

In Troppo Cattivi 2, al cinema dal 20 agosto, Saverio Raimondo torna a doppiare il Professor Marmellata, genio narcisista e ironico, e racconta come la cattiveria finta diventi libertà. Dalle invenzioni di In & Out alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, il comico romano riflette su doppiaggio, satira e stand-up, tra Bill Hicks e Lenny Bruce, inseguendo una comicità autentica, jazzata e mai schiava dell’algoritmo

Il Professor Marmellata è tornato. Un genio criminale che odora di zucchero bruciato e sarcasmo, pronto a scivolare di nuovo nei corridoi della DreamWorks. A ridargli voce, e un lampo negli occhi che il microfono non può registrare, è Saverio Raimondo: stand-up comedian, doppiatore, umorista di razza, artigiano della battuta chirurgica. Il 20 agosto lo ritroveremo al cinema in Troppo Cattivi 2, sequel di rapine e riscatti morali, dove la banda di animali ex-malavitosi finisce tra gatti delle nevi e razzi spaziali come in un heist movie proiettato sulla Via Lattea. Tra In & Out e il commercialista lacaniano: sogni, tasse e risate lynchiane Ma Raimondo non si è fermato qui. In tv, con In & Out – Niente di serio, ha trasformato la risata in un atto di prestidigitazione psicanalitica. È lì che è nato lo sketch “Il commercialista lacaniano”: uno studio tappezzato di ricevute, un dottore che sfoglia “La Smorfia del Codice Tributario” come fosse un oracolo, e sogni dove i molari diventano Bitcoin. E poi — a sigillare l’incubo — il mio cameo: ero Mario Draghi, ma non ero Mario Draghi (Clicca qui per guardare lo sketch). Apparivo come nei sogni: non somigliavo a Draghi, ma tutti sapevano che lo ero, solo perché dicevo “Whatever it takes” con una risata e una postuta ispirati al Mistery Man immaginato da David Lynch in Lost Highways. Con Saverio abbiamo parlato di cattiveria animata e della sua utilità in un mondo sempre più feroce, di soglie d’attenzione che resistono all’era dei dieci secondi, di Bill Hicks e della necessità di non capire sempre tutto. Un dialogo che è stato a tratti un duello di immagini, a tratti un brindisi con cocktail immaginari, quelli che si ordinano solo nei bar di un film che non è ancora stato girato.

Intervista a Saverio Raimondo Come si torna nei panni di un porcellino d’India narcisista in Troppo Cattivi 2? "È molto divertente, anche perché nella vita non sono né narcisista né porcellino d’India. Quindi poter vestire altri panni mi permette di sfogare qualcosa che nella realtà pratico poco. È il motivo per cui mi specializzo nei cattivi: nella vita sono un buon cittadino, pago le tasse… e allora nella finzione mi piace fare il contrario. C’è una libertà nel male finto che è quasi terapeutica." Quest’anno lo avete presentato al Giffoni. Com’è stata l’esperienza? "Si dice sempre che l’Italia è un Paese di anziani. Non è vero: i giovani sono tutti a Giffoni… almeno durante il Festival! È buffo: un momento sei sul blu carpet, un minuto dopo passa Monica Bellucci e la sindrome dell’impostore ti balla la conga. Poi vedere il film in sala, con ragazzini che ridono, schiamazzano, si sporgono dalle poltrone e ti fanno capire che un’ora e mezza di storia l’hanno seguita fino all’ultimo fotogramma… ecco, è una gioia rara. Altro che soglia d’attenzione bassa: se li prendi per mano, i ragazzi restano con te fino alla fine." Nel doppiaggio ti limiti al copione o ci metti del tuo? "C’è un copione, certo, ma il direttore del doppiaggio — in questo caso Carlo Cosolo, che è davvero bravissimo — fa un lavoro d’adattamento che è una vera regia. Quando doppio un personaggio che ha già una voce nell’originale, da un lato devo rispettare il lavoro dell’attore e le indicazioni del regista; dall’altro, aggiungo un pizzico di mia interpretazione. È un mix delicato… ma da bravo bartender ci riesco. Devi versare l’originale, shakerare con la tua personalità e servire senza far cadere neanche una goccia." Il film scherza sul concetto di cattiveria. In un mondo così crudele, può essere una piccola panacea? "Sì. È un film d’intrattenimento, ma gioca con il concetto di bene e male, giusto e sbagliato. E trasmette ai ragazzi un’idea importante: non esiste il bianco e il nero. Siamo immersi nel grigio e dobbiamo imparare a riconoscerne le sfumature… che, se non sbaglio, erano cinquanta. Impararlo da piccoli ti aiuta a crescere con meno rigidità e più consapevolezza." Se la DreamWorks facesse un film su di te, che animale saresti?

«Forse lo scarabeo stercorario: spinge la sua palla di sterco come una croce. Una piccola via crucis… in miniatura. Nel cast ci sono colleghi con cui lavori anche in In & Out.

Tra la regia, l'Iliade e Bill Hicks Ti piacerebbe dirigere per cinema o TV?

"Sì. Ho sempre pensato di non esserne all’altezza, ma questi sketch sono stati una prova: ora so che potrei farlo. Forse un giorno firmerò un episodio o un film. L’idea mi mette in allerta e mi esalta allo stesso tempo." Il tuo articolo sull’Iliade in “Robinson” si chiedeva: è davvero così importante capire sempre tutto?

"Mi ha convinto David Lynch: bisognerebbe accostarsi ai film come alla musica. Non chiediamo a una canzone “che significa?”, ci lasciamo trasportare. Capire il giusto e accogliere anche l’incomprensibile: il mistero c’è, e quando pensiamo di averlo svelato spesso ci stiamo solo illudendo. Non siamo solo intelletto: abbiamo altri canali, meno razionali ma altrettanto potenti." Hai sostenuto il crowdfunding della Sagoma Editore per pubblicare in Italia i testi di Bill Hicks. Perché è importante?

