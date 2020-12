La pandemia ha stravolto il 2020. Film usciti direttamente in streaming, rassegne cancellate, un brusco stop per gran parte del settore. In questi mesi tanti anche gli addii a grandi protagonisti. Come Ennio Morricone, Sean Connery e Chadwick Boseman. In un anno decisamente difficile non manca qualche nota positiva come il successo del Festival di Venezia e l'annuncio di Wonder Woman 3