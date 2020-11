Gigi Proietti: le frasi più celebri dell'attore

5/13

Tra i ruoli più amati di Gigi Proietti c'è quello di "Mandrake" in Febbre da cavallo. Tante le frasi memorabili del personaggio: "Signor Conte io non scherzo. Non scherzo mai... Io gioco. Sì, er gioco è una cosa serissima. Perché chi scherza lo fa pe' divertisse, ma chi gioca punta, s'illude, s'inventa un lieto fine... che non arriva mai".

Addio a Gigi Proietti: la commozione sui social