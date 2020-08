Dal 25 settembre "Rarities", collezione di perle di Lucio Battisti

Non solo una perla per appassionati, ma un modo originale – nelle settimane del 22° anniversario della scomparsa – per ammirare e scoprire nuovi angoli dell'immensa produzione artistica di Lucio Battisti . Il 25 settembre uscirà Lucio Battisti - Rarities, uno scrigno di piccoli gioielli interpretati o composti dal grande cantautore, dalla rara extended version di Pensieri e Parole a Le formiche che fu scritta per Wilma Goich, da La farfalla impazzita portato al Festival di Sanremo del 1968 dall'insolita coppia formata da Johnny Dorelli e Paul Anka a brani in lingua straniera.

approfondimento

Lucio Battisti e Mogol, i brani più ascoltati in streaming

Rarities, disponibile in pre-order sul sito https://SMI.lnk.to/LucioBattistiRarities, sarà disponibile in versione CD e versione LP, entrambe accompagnate da un commento traccia per traccia. Questa la tracklist completa: Pensieri e parole (Extended Version), Per una lira, Vendo casa, Le formiche, La spada nel cuore, La folle corsa, Perché dovrei, La farfalla impazzita, Il mio bambino, Les jardines de Septembre, Toujours plus belle, Ma Chanson de liberté, La Colina de las Cerezas, Una Muchacha por Amigo, To Feel in Love, Only.