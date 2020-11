40 anni fa usciva Toro Scatenato, il capolavoro di Martin Scorsese

Quelle, invece, relative alla boxe, sono realizzate negli studi di Los Angeles. In realtà Scorsese sa poco e niente di boxe, ma quello che non vuole è riprendere gli incontri dal punto di vista dello spettatore, come si fa solitamente nei film sul pugilato. Martin cerca la brutalità, il sangue, la violenza. Vuole far percepire al pubblico ogni singolo pugno. In questo senso la forza delle coreografie delle scene di lotta deve moltissimo al montaggio di Thelma Schoonmaker, che collaborerà con Martin in tutti i suoi successivi film. Con tagli chirurgici, immagini dense, restituisce tutta la forza e il dramma del combattimento. Perché, come sottolineato dallo stesso regista, il tema di Toro Scatenato: “è la sopravvivenza su un ring (…). Voglio mostrare come un pugile impara a dominare l’odio, come tenta di diventare un essere umano fuori dal ring, come tutto congiura per impedirgli di fermarsi. Ciò non è diverso dagli altri modi di vivere che conosco. …È così che mi sono ritrovato in ultimo walzer. Come si può fermare tutto? Tutto si urta. Si accavalla, si incrocia e finireste per uccidervi"

Per rispettare i tempi delle riprese, si sceglie di adottare due sistemi di illuminazione. Le sequenze incentrate sulla vita di Jack fuori dal ring sono girate a New York con uno stile documentaristico.

Per tutti la storia di è una storia in bianco e nero. Il direttore della fotografia Michael Chapmam si ispira alle pagine della rivista Life, nello specifico agli scatti di Weegee. E Scorsese sapeva bene che in realtà un film in bianco e nero è ricco di un’infinità di grigi come la vita del pugile italoamericano.

Robert De Niro si allena 18 mesi con Jack La Motta per prepararsi alle scene sul ring. E poi ingrassa di 30 chili per raccontare il declino del campione. Preoccupato per un simile aumento di peso, Scorsese riduce i giorni di lavorazione da 17 a 10 e stralcia alcune scene dalla sceneggiatura. Ma ad ammalarsi è invece, Martin. Tant’è che le scene del matrimonio (le uniche a colori) sono girate da Charles Scorsese, il padre di Martin. Al netto della superba interpretazione di De Niro, premiata con l’Oscar, l’altro punto di forza di Toro Scatenato è Joe Pesci che vesti i panni di Joey, il fratello di minore di La Motta. La complicità e l’amicizia tra i due attori consente al regista di improvvisare molte scene. Per esempio durante le riprese della sequenza in cui Jack Accusa Joey di essere andato a letto conVickie, De Niro al posto della parola “moglie” usa la parola“mamma” per ottenere una autentica reazione di sorpresa da parte diJoe Pesci.

Last but not least, la performance di Cathy Moriarthy nei panni della moglie di Jack LaMotta è sublime. A soli 20 e al suo debutto al cinema, Cathy ottiene una nomination come miglior attrice non protagonista. La sua interpretazione trasuda una sensualità abbacinate come gli abiti cheindossa, impreziosita da quella voce roca che ti cattura. E grazie al suo talento riesce a non scomparire di fronte a un Titano come De Niro.

Come spesso sottolineano i critici d’oltreoceano, Scorsese non è un regista di Hollywood, ma un regista, nonostante Hollywood. Sicché, in realtà, Toro Scatenato è l’ultimo capolavoro del cinema americano degli 70 e non il film che segna l’inizio della Hollywood degli anni 80. È noto che quando la pellicola uscì, alla stampa piacque molto l’interpretazione di Robert De Niro e molto meno tutto il resto. Nello specifico Variety scrisse. “Martin Scorsese fa film su gente che nessuno vorrebbe incontrare”. Altre testate aggiunsero che La Motta era uno dei più ripugnanti e spiacevolipersonaggi della Storia del cinema. Tant’è che anche questa volta Martin non incontrò il favore dei membri dell’Academy, nonostantele nomination come miglior film e miglior regia. Entrambe le statuette, andarono a "Gente Comune" di Robert Redford e il Toro del Bronx si ritrovò al tappeto. Un knock out pesante quanto quello che Sugar Ray Robinsons inflisse a Jack LaMotta sul ring il 14 febbraio del 1951

A 40 anni il Toro Scatenato continua la sua danza

Ma non di solo Oscar vive l’uomo e soprattutto il vero artista. Con la sua via crucis, costellata di lividi, ecchimosi, fallimenti, l’epopea di Jack LaMotta si specchia in quella di Scorsese, con quelle corde che grondano sangue come una corona, con quei zampilli che paiono usciti da una pala medievale, il regista testimonia con assoluta sincerità il calvario affrontato in quegli anni folli, anfetaminici e disperati. Dal mostro dagli occhi verdi che dileggia il cibo che si nutre ai perturbamenti sessuali di un pugile dalle mani piccole e femminee, che non sa se “fare a fette o fottere un avversario”, il film è un viaggio al termine della notte di un uomo vittima della sua rabbia.

Perennemente sospeso, tra distruzione e autodistruzione, Jack invidia Laurence Olivier, sogna un cavallo, ma per giocarlo alle corse e si specchia nel Marlon Brando di Fronte del Porto. Ma c’è, infine una redenzione, per La Motta e per Scorsese. L’epifania si palesa nelversetto del Vangelo secondo Giovanni su cui si chiude il film:

Allora i Farisei chiamarono di nuovo l’uomo che era stato cieco, e gli dissero: “Da’ gloria a Dio! Noi sappiamo che quest’uomo è un peccatore”. “Se sia un peccatore, non lo so”, questi rispose, “una cosa so, prima ero cieco e ora ci vedo”

Per cui, il Toro Scatenato continuerà a danzare sul ring del tempo edello spazio. E tra altri 40 anni, saremo ancora qui per celebrare uno dei più straordinari film dell’intera storia del Cinema.